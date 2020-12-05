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日本東京疫情持續 584確診創單日新高

名人薈萃 15:12 2020/12/05

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日本東京都的型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續漫延，周六（12月5日）通報新增584宗確診病例，比上週五的449例新感染明顯增加，再創疫情爆發以來單日新高紀錄。

日本放送協會（NHK），東京都今天新增584例確診病例，繼11月27日單日570例以來，再創疫情爆發迄今新高紀錄；重症患者較昨天增加2人，總數55人。東京都至今累計病例數4萬3377例。

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在新增病例中，20歲以下的人數最多，為137人，其次是30多歲的110歲，而40多歲的是95歲。65歲及以上的人中共有88人感染。

東京在11月錄得9,857宗新冠狀病毒毒個案的，為每月最高記錄，平均每天約328.6宗。在第二波感染期間，這一數字超過了8月份記錄的8126例新病宗，平均每天約262宗。

 

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