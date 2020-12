東京奧運會延期 需追加費用2940億日元

受新型肺炎疫情影響,原定今年舉行的東京奧運會,暫訂延至明年7月舉行。據日本共同社報導,圍繞東京奧運會和殘奧會舉辦經費,奧組委主席森喜朗、東京都知事小池百合子、日本奧運相橋本聖子4日在東京都內舉行會談,就新產生的費用總額約為2940億日元(約合218億港元)。伴隨奧運延期至明年夏季的追加經費為1980億日元,檢測等方面的新冠對策費為960億日元。此外還確認東京都承擔1200億日元左右,日本政府承擔約710億日元,奧組委承擔1030億日元左右,其中包含已計入預算的預備費270億日元。截至目前奧運舉辦經費總額達1.644萬億日元。

按照原定計劃,延期前的舉辦經費為1.35萬億日元,在此基礎上追加了2940億日元。

日本關西大學名譽教授宮本勝浩(理論經濟學)日前估算,若東京奧運會和殘奧會簡化舉辦規模,經濟損失將達約1.3898萬億日元(約1021億港元)。

據《共同社》報道,以上估算計算了延期和簡化舉行所造成的經濟損失。其中延期造成的場館設施管理費和門票退票支出等損失估計為約6408億日元。此外,由於限制觀眾等簡化措施,奧運期間的經濟效應及奧運遺產經濟效應合計損失估計為約7490億日元。據宮本估算,若奧運會取消,經濟損失將高達約4.5萬億日圓(約3307億港元)。

《共同社》較早前又報道,日本政府正考慮,為明年東京奧運會和殘奧會接受海外觀眾觀賽,擬免除目前要求的14天自我隔離措施。有方案提出,要求海外人士出境前接受多次檢測等嚴格的防疫措施,入境日本後也要徹底監測健康狀態。據報道,即使決定接納海外觀眾,也會對疫情嚴重的國家另外考慮是否允許入境。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法,讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機