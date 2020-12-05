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東京奧運會延期 需追加費用2940億日元

名人薈萃 15:01 2020/12/05

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受新型肺炎疫情影響，原定今年舉行的東京奧運會，暫訂延至明年7月舉行。據日本共同社報導，圍繞東京奧運會和殘奧會舉辦經費，奧組委主席森喜朗、東京都知事小池百合子、日本奧運相橋本聖子4日在東京都內舉行會談，就新產生的費用總額約為2940億日元(約合218億港元)。伴隨奧運延期至明年夏季的追加經費為1980億日元，檢測等方面的新冠對策費為960億日元。此外還確認東京都承擔1200億日元左右，日本政府承擔約710億日元，奧組委承擔1030億日元左右，其中包含已計入預算的預備費270億日元。截至目前奧運舉辦經費總額達1.644萬億日元。

按照原定計劃，延期前的舉辦經費為1.35萬億日元，在此基礎上追加了2940億日元。

日本關西大學名譽教授宮本勝浩（理論經濟學）日前估算，若東京奧運會和殘奧會簡化舉辦規模，經濟損失將達約1.3898萬億日元（約1021億港元）。

據《共同社》報道，以上估算計算了延期和簡化舉行所造成的經濟損失。其中延期造成的場館設施管理費和門票退票支出等損失估計為約6408億日元。此外，由於限制觀眾等簡化措施，奧運期間的經濟效應及奧運遺產經濟效應合計損失估計為約7490億日元。據宮本估算，若奧運會取消，經濟損失將高達約4.5萬億日圓（約3307億港元）。

《共同社》較早前又報道，日本政府正考慮，為明年東京奧運會和殘奧會接受海外觀眾觀賽，擬免除目前要求的14天自我隔離措施。有方案提出，要求海外人士出境前接受多次檢測等嚴格的防疫措施，入境日本後也要徹底監測健康狀態。據報道，即使決定接納海外觀眾，也會對疫情嚴重的國家另外考慮是否允許入境。

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