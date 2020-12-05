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【HSBC滙豐股價】12•11是甚麼日子？ 滙豐或最快當日獲准恢復派息

股市 17:15 2020/12/05

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高盛預測，英倫銀行最快12月11日批准滙豐及渣打恢復派息。（資料圖片）

英國要求銀行暫停派息的期限即將屆滿，券商高盛預期，英倫銀行（BOE）最快下周五（11日）宣布放寬限制，容許滙豐HSBC （00005） 及渣打 （02888） 恢復派息。受派息消息刺激，滙豐股價再創近月新高，昨日高見44元。到底12月11日是甚麼日子？為何高盛會大膽預測英倫銀行當日可能會放寬對滙豐等派息限制？

高盛估滙豐重啟派息，股價可再升2成【下一頁】

滙豐股價近日反彈，一來受新冠疫苗研發結果理想，憧憬經濟加快復蘇，利好周期性板塊；二來相信是反映停派息及回購禁令即將在年底屆滿，以滙豐目前的資本水平，絕對有能力恢復派息，只待監管機構「開綠燈」批准。

滙豐管理層早前亦放口風，認為有充分理由恢復派息【下一頁】

到底12月11日是甚麼日子？原來是英倫銀行發布金融穩定報告及最新會議內容的日期，亦是歐洲銀行（ECB）公布最新宏觀經濟預測數據的翌日。高盛估計，歐央行到時會一併向市場公布，最新就暫停銀行派息政策的決定，並預期英倫銀行很可能會緊接在翌日提供相關更新。

其實，滙豐及渣打同屬英資行，更準確是受英倫銀行監管而非由歐洲央行監管。但值得留意的是，上次滙豐、渣打等7間英資銀行被英倫銀行叫停派息時，與歐央行3月27日率先宣布限制的時間相差不足4日，反映英倫銀行政策一定程度上會參考歐央決定。

高盛：英倫銀行有條件放寬限制機會大

券商高盛估計，英倫銀行有條件放寬派息限制的機會最大。

高盛進一步預期，英倫銀行下周宣布的更新，有機會出現3個可能性，分別是：1）再延長銀行停派息限制、2）有條件放寬停派息限制，或3）直接移除停派息限制，而高盛估計有條件放寬的機會最高。

若英倫銀行採取有條件放寬，有機會要求銀行進行壓力測試、或按每間銀行作出單獨考量或調整派息政策，從而可能產生派息上限、減少派息次數或根據壓力測試成績決定股份回購規模。

總結而言，不論最終英倫銀行就派息限制的更新如何，高盛坦言，只有派息限制結束，銀行股的資本基礎才可重返正常水平。

相關文章：

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香港股票 本地銀行股 金融 銀行 滙豐控股（00005） 歐洲央行 英倫銀行 回購 派息 英國

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