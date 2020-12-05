【防疫措施】娛樂場所急煞停　劇團損失200萬　舞台劇從業員不滿政府政策安排混亂

▲ 今（5日）香港舞台藝術從業員工會，就對當局倉促宣布關閉娛樂場所表達不滿，劇團負責人表示，過百場已籌備多時的演出因此受到影響，造成不少損失。

本地疫情反覆，經過之前跳舞群組，政府再次下令煞停所有娛樂場所，今（5日）香港舞台藝術從業員工會，就對當局倉促宣布關閉娛樂場所表達不滿，劇團負責人表示，過百場已籌備多時的演出因此受到影響，造成不少損失。

另外，他們又不滿有官員提議利用科技作直播或錄播，認為會出現非法下載，劇團要額外投放資源及政府未有作場地技術支援等問題。

風車草劇團行政總監湯駿業說，有舞台表演因疫情一再延期，原本連續多日的表演被腰斬，5000名觀眾無法入場，估計約有200萬虧損。「而且政府在制定政策時均無諮詢，及後亦無補助計劃，如果疫情第一波，可以接受，第二波，好，但現時已經第三，第四波疫情了。」

▲ 香港舞台藝術從業員工會副主席梁祖堯表示，全部劇場都已捉緊防疫措施，亦不介意做更多措施，但政府卻不理會業界努力。（網上截圖）

他表示，如要製作網上版本，為保質素要額外投入資源、重新排練，團隊認為做法不可行。而食肆及健身中心等仍可有條件營運，認為當局就舞台藝術業界想辦法。

香港舞台藝術從業員工會副主席梁祖堯表示，全部劇場都已捉緊防疫措施，亦不介意做更多措施，但政府卻不理會業界努力。「劇場基本上不會除下口罩，我們亦有遵照政府規則，設有社交距離限制，我們亦不介意再做多些措施，亦願意和政府協調，但由始至終都無出現過協調。」

責任編輯：李彥煒