【內地反壟斷法】原商務部壟斷局官員「下凡」騰訊美團阿里

11月初，內地國家市場監管總局發布《關於平台經濟領域的反壟斷指南》公開徵求市場意見稿，預防及制止互聯網平台經濟領域的壟斷行為，加強反壟斷監管，保護市場公平競爭。若平台經營者與交易相對人達成排他性協議，更可能觸及《反壟斷法》相關規定。市場監管總局、中央網信辦、國家稅務總局，早前更曾聯合召開行政指導會，邀請京東、美團、字節跳動、阿里巴巴、騰訊等27間主要互聯網平台企業參與，並批評互聯網平台企業對商家的強迫行為。

消息一度令內地科網巨頭股價急挫。然而有內地網民發現，有商務部的反壟斷局的官員，「下凡」到這些內地龍頭企業任職。2018年一篇微信公眾號的文章《巡視組批商務部「幹部流失」，反壟斷局處長「流」到壟斷企業怎麼辦？》曾披露，反壟斷局處長崔書峰，在2014年離職商務部反壟斷局後，從2015年起擔任騰訊（00700）政府事務部研究中心總監，2017年起轉任摩拜單車研究院院長、政府關係副總裁，並在摩拜被騰訊收購後，擔任美團（03690）研究院院長。至2019年，更有網民發現，崔書峰已轉身成為「阿里（09988）研究院資深專家、競爭政策研究中心主任」。反壟斷局處長先進騰訊、再入美團，最後去阿里，令人嘆為觀止。

事實上，這位反壟斷局處長不是孤例，有更多的商務部職員紛紛流失到壟斷企業，其中包括壟斷局的職員（見下圖）。

▲ 圖片來源：微信公眾號，馬前卒工作室

有內地專家表示，反壟斷執法不應縱容互聯網寡頭，但事實上，中國商務部反壟斷局執法，從未依據《反壟斷法》為難過任何一間大型互聯網企業。

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