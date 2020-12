▲ 英國首相約翰遜

英國的新冠肺炎疫情嚴重,首相約翰遜的處理手法備受質疑,最新民意調查顯示,不滿約翰遜政府的民眾增加。

這個大型民調在6月舉行,針對去年大選投票支持保守黨的選民,53%民眾認為約翰遜(Boris Johnson)應對疫情的方法好或非常好(well or very well),但有24%認為約翰遜應對差或非常差(bad or very bad)。

其中,在多個傳統上支持在野工黨的地區,多達42%去年大選轉軚支持保守黨的民眾表示,現時不再支持保守黨。

對於民調結果,一名保守黨議員對天空電視表示,世界上沒有政府能夠完美地應對疫情,幸好現時距離下一次大選的時間仍遠。

責任編輯:嚴智勇