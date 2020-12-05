【販賣假身份】外國網站人工智能技術偽造假相片身分　僅售23港元一個

▲ 近日外國更出現一個售賣「假人」圖片的網站，只要付費就能透過API快速獲取一個假人身分，而售價僅2.99美元（約23港元）一個。

假新聞近年非常受關注，除了政治因素外，更多是因為人工智能技術快速發展所致。近日外國更出現一個售賣「假人」圖片的網站，只要付費就能透過API快速獲取一個假人身分，而售價僅2.99美元（約23港元）一個。

這些擁有光滑皮膚的人臉照，是不是像極了社群平台的網紅照？可能你會懷疑他用了美顏相機瘦臉了，但肯定想不到他們都是不存在的「假人」

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這個名為 Generated.Photos 的網站還為購買者提供更大發揮空間，無論是年齡、容貌、膚色、種族、性別，甚至是情緒，全部都可以自行調整，而調整方法就像使用美顏App一樣簡單。

從網站介紹來看，任何帶有面孔的照片都可以變成影像，其中說話的文本可自定義，也可由系統自動提供，同時，說話者的聲音有多種選擇模式。如此逼真的深度造假網站，還沒有被封殺，竟然明目張膽地亮出其客戶名單，如L’OREAL、Shopify、YC中國（Y-Combinator）等大型企業。

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Rosebud.ai：為藝術創作而生

自從2014年GAN（生成式對抗網路）面世以來，基於人臉的圖像合成效果便得到了驚人的發展，尤其是其升級版StylGAN2推出後，在人臉處理方面，已經能夠支援換臉、換頭、修改五官，甚至生成不存在的新人臉。

而且這項技術已經支援圖像、影像、語音多種形式。據Rosebud.ai官網介紹，其「假人」製造正是基於GAN技術，而其音頻的處理上利用的是自然語言模型GPT-3.

GPT-3具有超強的文本生成能力，內含1,750億項參數，是有史以來最大的NLP模型，也是 OpenAI耗資400多萬美元建立的模型。從6月開通API服務後，被網友們挖掘出50多種新玩法，如寫詩作詞、畫圖做 PPT、生成代碼等，效果十分驚人。

這項技術原意是用來輔助藝術創作，但事實上，無論是GPT-3還是GAN技術，都是以科技向善為初衷研發的，比如GAN在人臉融合方面的驚人效果，可以被廣泛應用於娛樂、電影製作等行業。或許「技術本沒有錯，錯的是利用技術的人」，GAN 技術被不法分子用來創造大量Deepfake影像，或是色情內容、偽造政客言論。

美國假身份政客被揭發

Rosebud ai 主要被人用來身分造假。相關案例也不少，其中轟動的案例要數2019年某間諜利用假面孔混入華盛頓的政治事件。

當時一個名叫Katie Jones的紅髮女郎以網路專家的身分，與美國副國務卿助理、參議員助手以及經濟學家Paul Winfree都建立緊密聯繫，Winfree當時就正在競選美聯儲局職位。

後來經調查發現，這位30歲的女性是由AI創建的「假人」，她在職業社群平台Linkedin上的個人資料和照片全部都是虛構。

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責任編輯：李彥煒