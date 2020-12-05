【香港疫情】譚仔三哥尖沙咀1員工確診 周三最後一次上班

▲ 譚仔三哥中午在Facebook指，獲悉尖沙咀分店1名員工確診。

第四波疫情來勢洶洶，香港連續兩日錄得過百宗新增確診個案，今日新增約102宗確診。知名連鎖米線食肆「譚仔三哥米線」亦有員工確診！譚仔三哥指，獲悉尖沙咀太興廣場分店1名員工確診，最後上班日期為周三（2日）。該分店昨日已即時關閉並進行深度消毒，並棄置分店已開封或經過處理（或有機會受污染）的食材。

香港連續兩日確診個案破百【下一頁】

譚仔三哥中午在Facebook宣布，獲衛生防護中心通知，尖沙咀太興廣場分店1名負責水吧工作的員工確診（暫未有確診編號），該員工周三（2日）最後上班，工作時間為當日上午10時44分至中午12時45分。工作期間均配戴口罩，暫時並無其他員工出現有關病徵。

▲ 譚仔三哥表示，該名確診員工最後一次上班是12月2日。

譚仔三哥指，該員工上班前體溫正常，工作1小時後感不適便立即離開工作崗位求診，周五（4日）初步確診前一直居家休息。

分店已即時關閉作全面消毒，分店所有員工已安排新型冠狀病毒測試。

▲ 譚仔三哥推出多項「食得放心」預防措施。

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編輯：趙穎妍