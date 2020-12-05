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【美股戰報】泡沫爆破？中國電動車股單周暴挫逾兩成

名人薈萃 12:55 2020/12/05

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美股今周表現不俗，三大股指盤中均刷新歷史高位，周五（12月4日）更齊齊收漲，當中道指重返3萬關口，初步收漲約250點，升248.74點，即0.83%，收報30,218.26點；標普500指數升32.4點，即0.88%，收報3,699.14點，；納指升87.05點，即0.70%，收報12,464.23點。然而，在美上市的中國電動車製造商蔚來 (NIO)、小鵬 (XPEV)及理想（LI）卻齊齊大挫。

蔚來本周跌20.3%，報43.04元；小鵬跌23.24%，報49.34元 ；理想跌22.67%，報30.53元。事實上，三大電動車股，最新公布的11月交付車輛數字亮眼，蔚來汽車11月份交付了創紀錄的 5291 輛汽車，按年增 109.3%，今年以來，公司已交付 36721 輛電動汽車，比去年同期增長 111.1%。小鵬汽車11 月交付的電動汽車為 4224 輛，比去年同期增長 342%。理想汽車也發布了創紀錄的 11 月數據，共交付 4646 輛汽車，比前月成長 25.8%。

雖然本周股價表現跑輸大市，但中國電動車的業績增長強勁，大行也繼續唱好，高盛周二（12月1日）發表最新報告，對內地電動車銷售愈見樂觀。高盛表示，內地年內一連串政策推動電動車普及，同時在未來銷售佔比目標進取，該行也更改電動車銷售佔比預測，以插電式混合動車汽車、電池推動汽車計，2020年佔內地市場銷售約5%，2025年預測由13%提高至20%，2035年預測由37%升至53%，反映未來4年內地電動車市場將明顯加快。

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