【專家點評】標普500明年首季見4000點？

摩根大通分析師Marko Kolanovic發表報告，標普500指數或最快於明年首季見4,000點，報告重點如下；

1. 標普500指數會短期大升，明年首季可見4,000點，在整個2021年亦維持強勢。

2. 疫苗將終於肺炎疫市，不會再有疫情引致的拋售。

3. 中央銀行統治世界，不斷印錢以致股市上升。

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4. 價值與周期股升勢有餘未盡，本次升浪非曇花一現。

5. 通脹預期會不斷上升。

6. 美元已經進入熊市，並會繼續下跌。

7. 所有已知的危險，都可以控制。

但另一方面，多個市場情緒指標已顯示市場過熱，究竟今次Marko Kolanovic會否老貓燒鬚，還是市場無視過熱情緒，一直上升，值得大家留意。

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