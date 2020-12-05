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【專家點評】標普500明年首季見4000點？

環球政經 06:42 2020/12/05

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摩根大通分析師Marko Kolanovic發表報告，標普500指數或最快於明年首季見4,000點，報告重點如下；
1. 標普500指數會短期大升，明年首季可見4,000點，在整個2021年亦維持強勢。
2. 疫苗將終於肺炎疫市，不會再有疫情引致的拋售。
3. 中央銀行統治世界，不斷印錢以致股市上升。

【美股分析】瑞信策略師：12月並非入場好時機　建議投資者先行鎖定利潤
4. 價值與周期股升勢有餘未盡，本次升浪非曇花一現。
5. 通脹預期會不斷上升。
6. 美元已經進入熊市，並會繼續下跌。
7. 所有已知的危險，都可以控制。
但另一方面，多個市場情緒指標已顯示市場過熱，究竟今次Marko Kolanovic會否老貓燒鬚，還是市場無視過熱情緒，一直上升，值得大家留意。

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撰文 : 龍瑞成

標準普爾500指數 美元

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