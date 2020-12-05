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【新冠疫悄】全球定期航班數量回落

環球政經 06:27 2020/12/05

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新冠疫情近月再度惡化，歐美多國相繼再度封城，連帶影響航空服務，11月全球僅有不足40萬班航班（包括客運及貨運）升降，較10月下跌，去年同期為約70萬班。

【旅遊氣泡】港府宣布星港旅遊氣泡啟動日期延期至明年
當年初疫情爆發前，全球空運斷崩式下跌，由1月的70萬班，降至5月最低的20多萬班。由後各國嘗試重啟經濟，空運量亦漸漸回復，升至8月的逾40萬班，可惜後勁不繼，因疫情再度轉差，空運量再次下跌，11月更跌穿40萬班。
香港方面，11月數據尚未公布，但10月飛機升降量較去年同期下跌68%，僅有約1萬次，於今年首十個月，機場的客運量為870萬人次，飛機起降量達13萬架次，分別同比下跌85.8%及 61.7%。香港與新加坡旅遊氣泡爆破後，相信機場運量亦復甦無期。

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撰文 : 龍瑞成

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