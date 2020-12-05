【美股收市】憧憬紓困談判 美股3大指數齊破頂 道指漲248點

儘管美國新職數據失望，但市場憧憬國會很快將達成新紓困方案，美股3大指數周五齊破頂，道指重越3萬關。美滙先跌後回穩，金價偏軟。

能源股雪佛龍(Chevron)和Caterpillar領漲，分別抽高3.9%和4.3%。道指收市漲248點或0.83%，報30217點 ; 標指升32點或0.88%，報3699點 ;納指升87點或0.7%，報12464點。

疫情反彈打擊美國勞工市場。11月份非農職位新增24.5萬個，遠差過市場預期的46萬個；失業率則回落0.2個百分點至6.7%。白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)稱，雖然新職數據失望，但美國經濟仍然強勁。

民主黨國會眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)周五表示，就業增長放緩，為民主共和兩黨進行紓困談判提供動力 ; 她和共和黨參議院領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)就新紓困措施進行討論，磋商基礎是跨黨派提出的援助方案，會談取得良好進展，彼此顯然是朝向完成談判的方向邁進。

華盛頓大學根據新冠肺炎趨勢模型推算，到明年4月1日，當地至少有接近54萬人染疫死亡。同時，即使疫苗快速投入使用，死亡數字也不會大幅降低。

新冠疫苗消息則好壞參半，美國藥廠輝瑞（Pfizer，美：PFE）稱因供應鏈挑戰，今年新冠疫苗生產目標下修一半至5,000萬劑，但仍預計2021年將交付超過10億劑疫苗，輝瑞股價先跌後穩。

Moderna（美：MRNA）表示，其疫苗有潛力提供更長的免疫期，預估今年可在美國供應2,000萬劑疫苗，惟股價跌3%。

內地首家在美國上市的網上房地產交易平台房多多(美:DUO)，一度急飆超過兩倍，並數度停牌。截至本港凌晨5時，房多多升47%。

市場避險情緒降溫，金價終止三連升 ; 紐約2月期金收市跌1.1美元，每盎斯報1840美元。本周累計升近52美元或3%，是10月30日以來最佳單周升幅。

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責任編輯：柯志宏