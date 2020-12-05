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【紓困方案】佩洛西：就業增長放緩 為兩黨紓困談判提供動力

Hot Talk 01:52 2020/12/05

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佩洛西表示就業增長放緩，為民主共和兩黨進行紓困談判提供動力。（法新社圖片）

美國眾議院議長民主黨人佩洛西（Nancy Pelosi）表示，最新公布非農數據顯示，面對新冠感染激增、就業增長緩慢，令兩黨「有動力」達成抗疫刺激協議。

美國經濟復甦呈現放緩迹象，11月份非農就業人數增長了24.5萬，大大低於預期的44萬。

週四，佩洛西與參議院多數黨領袖共和黨人麥康奈爾（Mitch McConnell）在逾一個月後重啟談判，談判重啟激發人們對國會達成協議以支持經濟和醫療體系的希望。

佩洛西稱，她和麥康奈爾都同意，希望將抗疫援助措施附加到政府綜合性支出法案中，前提是雙方可以解決談判中懸而未決的問題。

國會議員們需要在12月11日之前通過一項支出法案，以防止政府停擺。

佩洛西數月來一直呼籲採取更全面的措施，以提振經濟和醫療系統，她表示，非農就業報告是國會進一步採取行動的理由。佩洛西稱非農數據「進一步表明我們需要消滅這種病毒，以便經濟能夠持續發展。」

同時，參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在一份聲明中說，最新的就業報告表明，現在比以往任何時候都更加需要緊急而有力的救濟措施。

民主黨人支持一項跨黨派的9,080億美元提案，作為與麥康奈爾進行談判的基礎。而麥康奈爾則堅持希望通過一個規模更小的5,000億美元計劃。

雙方仍需要在包括失業保險、對州和地方政府的支持、教育資金和企業責任保護等問題上達成共識。

最近幾個月，白宮方面普遍淡化了美國經濟受創程度。美國國家經濟委員會主任庫德洛（Larry Kudlow）仍在周五呼籲制定有針對性的救助計劃。

他在接受採訪時說，關於國會山的討論似乎正在取得進展。

【美國經濟】11月非農就業職位新增24.5萬　遠遜預期

責任編輯：李勝君

疫情 經濟現象 就業 舒默 麥康奈爾 庫德洛 佩洛西 非農就業 白宮 美國眾議院

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