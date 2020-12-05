【英國脫歐】BBC援引消息　歐盟冀本周末與英國達成脫歐協議

▲ 英國廣播公司援引消息，稱歐盟冀本周末與英國達成脫歐協議。（法新社資料圖片）

路透社報道，英國廣播公司（BBC）周五援引不願透露姓名的歐盟消息人士的話說，歐盟旨在若可能的話，在本周末與英國達成脫歐後貿易協定。

BBC歐洲編輯引用消息人士的話，指雙方都全力以赴，如果可能的話，將盡一切努力在本周末完成這項工作。

英國與歐盟在倫敦繼續舉行脫歐談判，較早前傳媒報道，談判會延續至星期五晚上。

英鎊先跌後回穩，歐盟官員稱，英國脫歐談判中的問題可能會惡化，英鎊兌美元隨後下挫大約0.3%，最低觸及1.3412美元，目前倒升0.2%，報1.348美元。

英國首相約翰遜的發言人亦表示，談判正處於非常困難的時刻，現時仍需解決一些問題，強調時間所餘無幾，任何協議必須尊重英國的主權。至於談判會否在周末進行，要視最新的談判進度而定。來自歐盟的消息表示，期望在周末達成協議。

一般相信，英國與歐盟現在時捕魚權及商業規例領域上未能取得共識，英國指責歐盟提出新的要求，歐盟一方否認，英國《每日郵報》的政治編輯在社交網站表示，談判至今仍未達成一致，甚至可能在短期內談判破裂。

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責任編輯：李勝君