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中芯續擴張　成立合資企業攻12吋集成電路晶圓

新經濟追蹤 23:34 2020/12/04

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中芯 （00981） 宣布，旗下中芯控股已與國家集成電路基金II、亦莊國投，成立合資企業，總投資額為76億美元，註冊資本為50億美元，中芯控股出25.5億美元，佔比51%，國家集成電路基金II及亦莊國投佔24.49%及24.51%。

【中美關係】中芯國際復牌跌逾5%、澄清從不涉軍事用途　中芯中海油被美國列入黑名單

【中海油股價】中海油單日狂跌14%歷來第三最傷　傳華府擬將中海油及中芯列入軍方控制黑名單　中海油﹕暫未收到美國政府通知（第二版）

通告指出，早於7月31日已訂立合作框架協議，和北京開發區管委會有意在中國共同成立一家合資企業，負責發展和營運該項目。

合資企業的業務範圍，包括生產12吋集成電路晶圓及集成電路封裝系列；技術測試；集成電路相關技術開發、技術服務及設計服務；銷售自產產品（對須根據相關法律審批的項目，將按照相關機構核定的審批內容開展業務活動）（受限於市場監管機關最終審批及備案的內容）。

根據中期報告資料，國家集成電路基金持有中芯17.23%權益，國家集成電路基金的主要股東為財政部，另外，中國信息通信科技集團持股15.1%，均為中芯主要股東。

相關文章：

【中芯股價】中芯國際逆市彈3%　客戶需求強勁訂單飽滿　8英吋晶圓計劃加價

 

記者：譚志偉

香港股票 中芯國際（00981）

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