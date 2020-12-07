【中芯國際】中芯成立合資企業擴12吋集成電路晶圓　中芯半日升幅收窄至4%

中芯國際 （00981） 宣布，旗下中芯控股已與國家集成電路基金II、亦莊國投，成立合資企業，總投資額為76億美元，註冊資本為50億美元。中芯控股出25.5億美元，佔比51%，國家集成電路基金II及亦莊國投佔24.49%及24.51%。中芯國際周一早逆市造好，股價曾升逾7%，高見22.6元，半日升幅收窄至4.3%，報21.9元，成交15.7億元。

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中芯國際通告指出，早於7月31日已訂立合作框架協議，和北京開發區管委會有意在中國共同成立一家合資企業，負責發展和營運該項目。

合資企業的業務範圍，包括生產12吋集成電路晶圓及集成電路封裝系列；技術測試；集成電路相關技術開發、技術服務及設計服務；銷售自產產品（對須根據相關法律審批的項目，將按照相關機構核定的審批內容開展業務活動）（受限於市場監管機關最終審批及備案的內容）。

根據中期報告資料，國家集成電路基金持有中芯17.23%權益，國家集成電路基金的主要股東為財政部，另外，中國信息通信科技集團持股15.1%，均為中芯主要股東。

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記者：譚志偉