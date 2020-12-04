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【中海油883】大和料中石油中石化 被美國列入黑名單機會較低

股樓投資 23:40 2020/12/04

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美國國防部近期先後把中芯國際(00981)和中海油(00883)母公司列入黑名單。大和預計，由於中海油從美國投資者融資，以及獲美國公司技術公司支援方面的過程上俱會受阻，因此上述因素有機會對中海油股價構成影響。中海油今日跌近4%報7.4元。

【螞蟻IPO煞停】螞蟻獲發 新加坡數字銀行牌照  詳情請看【下一頁

【騰訊700】騰訊再居11月內地手遊收入之首 《王者榮耀》成跨平台吸金王  詳情請看【下一頁

大和又指出，中海油母公司的禁令，在最壞情況下或會影響中海油個別美國項目的營運，但未必影響該股的本土及其他海外項目，因此對其日常營運衝擊仍不大。該行又質疑華府換屆後，措施會否延續，加上油價逐漸正常化，因此維持其跑贏大市評級。

大和又推斷，中海油被列入黑名單原因和其在具爭議性的南海區域擁有業務有關，因此該行估計另外兩大石油股中石油(00857)及中石化(00386)，被美國列入黑名單的機會較低。

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撰文 : 李尚毅

中國海洋石油（00883） 中國石油化工股份（00386） 中國石油股份（00857） 經濟

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