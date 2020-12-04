【跨境支付】余偉文：金管局與人行研就數字人民幣作跨境支付測試

▲ 余偉文：金融管與人行研就數字人民幣作跨境支付測試

金管局總裁余偉文於新一期《匯思》表示，香港作為國際金融中心，能提供高效的跨境支付服務至為重要。去年在20國集團的推動下，國際金融社會就優化跨境支付展開全面的研究，審視如何改善現行的機制外，亦提出探討應用新金融科技去克服這金融市場中的痛點。

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金管局正在與中國人民銀行數字貨幣研究所研究使用數字人民幣進行跨境支付的技術測試，並作相應的技術準備。余偉文指，雖然數字人民幣尚未有推出的時間表，但相信它將來會為有需要進行跨境零售消費的兩地居民提供多一個支付方式的選項。

金管局發言人指，有關的技術測試只限人民銀行指定的香港銀行（中國香港）與獲邀參與進行測試的銀行員工（約200名）及商戶參與，就利用數字人民幣作跨境消費作出技術準備。

在保障個人私隱方面，發言人指，香港的銀行將來提供與數字人民幣相關的服務時，都必須符合香港的相關法律及監管要求，包括遵守《個人資料（私隱）條例》和個人資料私隱專員公署發出的相關指引。

研「轉數快」與境外電子支付互聯

余偉文在《匯思》指出，根據一些業界及國際組織的研究及調查，香港的電子支付比率，在各個已發展的經濟體中處於前列的位置。金管局過往一直積極通過發展金融基建，提供多幣種﹑多層面平台，將支付系統與周邊地區及國際系統聯網，推動更快捷﹑安全的跨境支付。金管局除發揮及繼續發展現有金融基建優勢外，亦致力研究將金融科技應於跨境支付。

去年當局聯同泰國中央銀行展開了研究，利用央行數碼貨幣及區塊鏈平台去解決跨境支付中的各種問題。聯合研究現時已進入第二階段，包括探討具體的業務應用方案，以及平台的可營運性和伸延性，即擴展至三個或更多的央行數碼貨幣。

余偉文指，乘着國際就跨境支付加強合作的趨勢，有機會發展出區域性的跨境支付平台。此外，在繼續推廣「轉數快」系統的本地應用之餘，金管局亦會研究如何利用「轉數快」系統24小時無間斷運作及即時支付的優勢，提升跨境銀行匯款服務。

同時，推動跨境支付亦可通過加強與外地電子支付系統的互聯互通而實現。他指，金管局正研究如何通過與境外的電子支付系統互聯，讓香港人在常到的外地旅遊熱點直接通過「轉數快」作出支付。

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編輯：袁諾曦