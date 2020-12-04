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【螞蟻IPO煞停】螞蟻獲發 新加坡數字銀行牌照

股樓投資 22:39 2020/12/04

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阿里巴巴(09988)旗下金融科技平台螞蟻集團在東南亞市場的拓展上傳來捷報。新加坡金管局宣布，包括螞蟻集團在內的四個財團，獲發新加坡數字銀行牌照。當中螞蟻集團的全資子公司，獲發批發數字銀行牌照。阿里今日收報264元，上升2.6%。

【螞蟻IPO煞停】傳內地監管層研究螞蟻重組 金融業務或需獨立營運   詳情請看【下一頁

【騰訊700】騰訊再居11月內地手遊收入之首 《王者榮耀》成跨平台吸金王   詳情請看【下一頁

其餘獲發牌照的銀行包括新加坡電信及東南亞叫車平台Grab所組成的財團，中資企業綠地金融牽頭的財團以及有東南亞騰訊之稱的SEA集團(美：SE)。新加坡金管局期望，上述數字銀行能在2022年初開始營業。

事實上自螞蟻上市煞停後，屢傳其業務會出現重整。內地媒體近期報道，為符合未來監管要求，螞蟻正考慮進行重組。雖然至今未有具體重組內容，把持牌經營的金融業務自集團剝離作單獨經營，或是一個潛在選項。

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撰文 : 李尚毅

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