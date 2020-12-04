【筍盤推介】 港鐵站旁居屋交通配套冇得輸 半個鐘出到市區 2房單位樓價只係4百幾萬

臨近年底，不少準買家把握機會於明年前置業，而樓價一向低水的屯門一帶，成上車人士的上車天堂，最近該區的二手成交量相當不俗，當中居屋屋苑更是他們的尋盤對象。

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以下介紹的放盤位於屯門兆康苑，該屋苑為屯門區內最大型居屋屋苑之一，合共設有20座，提供逾4,600個單位。該項目最吸引之處，是其位處港鐵兆康站旁邊，由該站前往市區的南昌站，車程只需要28分鐘。同時，該處也是輕鐵中轉站，是各線輕鐵必經之路，交通非常方便。

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兆康苑主要提供兩房及三房為主，間格四正，實用率高達八成，內園採取庭園式設計，外圍景觀亦十分開揚，環境清幽。屋苑基座亦設有商場，有酒樓、茶餐廳、便利店等民生商店，滿足基本生活所需。



是次介紹的單位位於兆康苑L座低層7室，單位實用面積467平方呎，為2房間隔，業主開價480萬元（自由市場價），每呎叫價10,278元，首置人士上車，首期不需50萬元，十分吸引。

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以下為單位相片：

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放盤詳細資料如下：

放盤單位： 屯門兆康苑L座低層7室 （物業編號：AN213507）

實用面積： 467平方呎 叫價： 480萬(自由市場價)

間隔： 2房 賣點： 屋苑為屯門區最大型居屋屋苑之一，交投量大

鄰近西鐵兆康站，也處於鐵路交匯處、交通四通八達

環境清幽，基座設商場

單位可承造九成按揭

間隔四正

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https://bit.ly/3mH9vDf

註：．以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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記者：陳詠妍