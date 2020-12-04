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【新冠肺炎】政府上調口罩令限聚令等罰則 以加強條例阻嚇力

環球政經 21:56 2020/12/04

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政府宣佈，將修訂《預防及控制疾病條例》（第599章）下的附屬法例並刊憲，就違犯限聚令、口罩令及強制檢測令的提高罰則，以增加阻嚇力。有關修訂會於下周五（11日）生效。

【新冠肺炎】四名確診者曾到紅館 楊千樺演唱會所有場次取消  詳情請看[下一頁]

修訂後，第599G章限聚令、第599I章口罩令及第599J章強制檢測令三條條例的定額罰款金額將氧由2000元上調至5000元。

3確診患者11月28日曾到紅館 檔期為張敬軒演唱會  詳情請看[下一頁]

食物及衞生局發言人指，政府除了收緊各項感染控制措施外，亦有必要提高有關罰則，以達致所需的阻嚇力，確保市民嚴格遵守相關規定。而且政府會加強巡查及執法，對罔顧有關規例人士採取嚴厲的執法行動。若有需要，日後政府或會再進一步加強罰則。

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撰文 : 趙家盈

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