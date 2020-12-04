【金價】金價自高位插水1成 花旗料3個月衝2千美元

▲ 地緣政治及疫情等夾擊，金價今年一度狂升，但自8月以來已急插水。

疫苗頻傳新突破，加上美國大選大局已定，以及英國硬脫歐等風險事件急降温，本來是避險首選的黃金，近期急插水，現貨金價失守2,000美元大關，更自高位狂瀉逾一成，考驗1,800美元大關。外電指淡友「踩多腳」，預告黃金大牛市已告終。惟花旗料未來3至6個月，金價或會重新向上，試衝2,000美元高位以上。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧表示，近期投資者加快拋售黃金，可能是由於挾倉及技術回調所造成，預期現貨金或在1,700美元水平有支持。不過，明年金價或面對更多不明朗因素，但美元前景續看淡及實質利率低迷，皆是過往支持金價高企的利好因素，未來3至6個月，金價或會重新向上至2,000美元以上。

專家：全球猛放水 通脹勢重臨

黃栢寧提醒，近期疫苗有突破進展，加上早前聯儲局議息紀錄釋出略為偏鷹訊號，皆令金價受壓，考慮到貨幣政策風險，以及疫苗可能在明年下半年分發，遂改變對金價的中期平均預測，由2,100至2,200美元的區間範圍，降至2,000美元以下。假如金價今年底的收盤價介乎1,750至1,850美元，預料2021年的中值平均水平，在1,900至1,950美元之間。

東亞銀行 （00023） 高級外匯市場策略師葉澤恆認為，對金市毋須看得太淡，儘管現階段市場風險胃納驟升温，熱錢不再急覓避風港；然而，全球猛放水暫難改，通脹遲早重臨，市民為保值增值買金，俱利好長遠的金價走向。業界亦聚焦下周四（12月10日）聯儲局議息，憧憬續擴量寬（QE），相信未來兩年宏觀的零息環境仍在；況且，地緣政治風險亦未完全化解，在「錢作怪」的水浸環境下，投資黃金的機會成本驟添賣點。

相關文章︰【美元危機】美滙指數失守91關 逼近2018年低位 現貨金價重上1840美元

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源