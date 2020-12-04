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澳洲阿德萊德家庭 客廳聖誕樹引來不速之客

環球政經 19:58 2020/12/04

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一隻樹熊闖入澳洲南澳省阿德萊德一個家庭，並爬上放在客廳的聖誕樹。屋主見狀亦感到難以置信，致電野生動物救援人員求助。

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屋主麥考密克（Amanda McCormick）憶述事件，表示16歲女兒當日打開家門，讓飼養的愛犬可以自由進出，卻無想過該樹熊竟由門口爬進屋內，並爬上聖誕樹。愛犬奔跑至聖誕樹吠叫，麥考密克才發現樹上竟然有一隻樹熊。

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麥考密克續指，當時她看見地面上滿佈本來掛在聖誕樹上的裝飾，抬頭一看與樹熊四目交投，初時還以為女兒將一隻毛公仔放在樹上，但之後驚覺是一隻活生生的野生樹熊。她形容該樹熊當聖誕樹是自己的家，更一度想咬一口塑膠樹葉。

她知道樹熊不喜歡被人觸碰，故此致電野生動物救援人員求助，救援人員初時還一度以為是惡作劇，其後才相信真有其事。救援人員到場替樹熊檢查後，將牠安置到屋外一棵樹上。麥考密克直言，牠可能會想要再闖入屋內，相信以後還會與牠見面。

其實同類事件亦時有發生。2016年墨爾本一個女人發現她家的聖誕樹，住了一條一米長有毒虎蛇，屋主當時非常冷靜，將照片傳給捕蛇人員求助，事件無人受傷。

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撰文 : 林展鋒

澳洲 樹熊 阿德萊德
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