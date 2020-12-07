【輪•流轉@iM網欄】輪商和投資者並非「對賭」 有時候可以雙嬴！

每當談及窩輪發行商和投資者的關係，不少人都有一個重大的誤解：兩者是在「對賭」，發行商和投資者只有一方賺錢，另一方必定會輸錢，就如賭場內的莊家和賭客一樣。其實，窩輪市場絕非一個零和遊戲，可以出現發行商和投資者雙贏或雙輸的局面，因為發行商和投資者賺取利潤的方法並不相同。

在窩輪市場裡，投資者主要是靠預測後市方向，以作出投資部署；若預期指數或正股價格將上升，便買入認購證；相反地，如果預期指數或正股價格會下跌，便買入認沽證，藉此賺取窩輪價格的升幅。至於發行商賺取利潤的方法，主要是管理風險以及流動性，其中一種方法，是透過在場外期權市場以較低引伸波幅買入期權，並於市場以稍高的引伸波幅沽出窩輪，從而賺取之間的差價。另一個常用方法，是運用引伸波幅等數據，估算指數或正股價格升跌的機率，並於適當時候透過買賣期指或期權或正股，以對沖股價升跌的風險。

發行商是窩輪的零售商

更貼切的形容是，發行商是窩輪的零售商，從場外期權（批發）市場買入，然後在窩輪（零售）市場以高於成本價的價錢出售。因此，發行商需要面對的是波幅風險，關鍵在於能否準確估計引伸波幅的水平以及變化，發行商可以參考歷史波幅（過去數據），再利用複雜的電腦程式去預測波幅的潛在升跌。舉個例，如果場外期權引伸波幅處於30%（成本價），發行商將引伸波幅定於32%出售窩輪，再以30%的引伸波幅於場外權期市場買入期權進行對沖，以賺取2個波幅點的利潤。最後，如果引伸波幅的最終成本價突然上升、並高於32%，發行商便會錄得虧損。當然，發行商還要考慮市場銷售策略，倘若將引伸波幅訂得太高，窩輪價格將會遠高於其他相近條款的產品，難以吸引投資者買入。總括而言，發行商面對的最大風險在於市場突然發生遠超預期的升跌。

反觀，投資者要面對的是方向性的風險，即看錯市要承受的損失。由於發行商和投資者所面對的風險不相同，兩者未必有直接關係，所以發行商和投資者不是在對賭，不存在你贏我輸的局面，是可以達至雙贏的！

發行商與投資者可雙贏

所謂雙贏，即是投資者對相關資產的後市走勢作出準確預測，例如預期價升而買了認購證，估計價跌而買了認沽證，賺到窩輪價錢的升幅。同時，發行商亦妥善管理好引伸波幅，做到低買高賣引伸波幅。事實上，同一發行商就同一隻正股，會發行不同行使價和到期日的認購證和認沽證，發行商為此要不停計算買入正股或期權的數量去對沖風險，這個過程叫動態對沖，過程涉及成本管理和對預測波幅的眼光，只要正股波幅沒有超出預期，發行商便可獲利。

今次談及發行商與散戶可以雙贏，下一次再講講，有時候當投資者蒙受損失之際，發行商都有機會輸錢，而且虧損規模更可以是無限。

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

作者_葉文炘簡介： 現為瑞萬通博上市產品銷售部董事，從事窩輪牛熊證銷售工作十年。作為發行商，學懂的是要與時並進。投資市場不同主題輪流轉動，除了一般的窩輪牛熊證投資者教育、財經資訊外，亦分享日常生活、興趣等等，希望做到輪證以外，一樣精彩。

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