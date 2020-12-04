【清酒新世界@iM網欄】釀製．十三 「生酒」、「生貯藏酒」代表咩？

大家有留意清酒酒標上一些說陌生又不陌生的名稱嗎？舉例：「生酒」、「生貯藏酒」、「生詰酒」、「原酒」等，其實這些都與火入殺菌法有重大的關係，接下來我會解釋箇中原因。

上一篇提及火入殺菌法是以加熱的方式殺菌，有人問：如果剔除了火入的工序，清酒會變成怎麼樣？其實有兩個可能性，第一個是釀造生酒，第二個是瓶內熟成清酒，不過在裝瓶保存的過程中清酒均有機會受到感染而敗壞。即使使用火入有可能改變清酒原本的口感和香氣，但大部份酒藏考慮到在釀造及運送過程中保存的因素，這個步驟是不可缺少的。清酒在火入的先後及次數有不同的名稱之分，一般酒標上什麼都沒有的清酒就是榨取酒後進行第一次火入和裝瓶前進行第二次火入，但有些酒藏會在裝瓶後進行第二次火入，效果其實差不多，只是第二次火入的次序不一。

之前曾分享未經火入的清酒稱為「生酒」，無論酒標上見到「新酒」、「初榨」或「荒走」的名稱，這些都被歸納為生酒，由於生酒沒有經過火入，所以比一般的清酒容易變壞，因此產量極少也極為罕有。生酒的特色就是如溫泉水般新鮮順滑清涼，擁有新鮮的梨子和士多啤梨的香氣，同時帶點白桃和哈密瓜的味道以及淡淡的苦味餘韻。「生詰酒」和「生貯藏酒」則稍為有點不一樣，他們不完全是「生」酒，但卻可視為半生的程度，在口感上沒有生酒的新鮮但反而味道更濃厚。生詰酒是榨取酒後火入裝瓶前未經火入，通常比較淡麗爽口，適合冷飲。而生貯藏酒與生詰酒的火入工序相反，清酒剛榨出的時候在沒有火入的情況下便冷藏起來，直至裝瓶前才會火入，在貯藏期間清酒裏的酵母仍處於活躍的狀態下，因而稱會生貯藏酒。不論是生詰酒還是生貯藏酒，兩者的風格差不多，一般不是專家的話也不會分得清楚。

最後當然要介紹一枝「生貯藏酒」—「幻之瀧 黑部峽谷吟釀生貯藏酒」，以來自北阿爾卑斯山清冽的黑部峽谷湧泉水所釀造，湧泉更獲得日本環境省認證「名水百選」。此酒除了能感受到什麼是「好水」，還能充分體驗到生貯藏酒新鮮的口感和香味，最大的驚喜是這款酒可以配搭各式各樣的料理，這樣就不用怕自己一個喝酒的時候找不到配對料理的清酒了！雖然容量不大，只是300毫升的一小瓶就能滿足三個願望了！

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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