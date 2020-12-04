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【騰訊700】騰訊再居11月內地手遊收入之首 《王者榮耀》成跨平台吸金王

股樓投資 21:09 2020/12/04

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Sensor Tower 發表內地App Store手遊收入排行榜報告，騰訊（00700） 旗下遊戲再居首三位，分別是《王者榮耀》、《和平精英》PUBG Mobile及推出僅2個月的《天涯明月刀》。

【大行點睇】花旗料內銀股第四季將加速增長 上調其中兩隻目標價  詳情請看[下一頁]

至於App Store與 Google Play 的綜合收入排名方面，《王者榮耀》11月內共賺4.67億美元，排名第一；米哈游《原神》賺3.9億美元，排名第二；而《PUBG Mobile》則因被印度市場封殺，收入僅得3.84億美元，而排名第三。

【中美關係】中芯中海油被列黑名單 中芯停牌呼籲注意投資風險  詳情請看[下一頁]

內地30間手遊發行商上月於全球一共賺20.1億美元，佔期內全球手游總收入逾3成。11月中國手游發行商的全球收入頭3位別為騰訊、網易（09999） 、米哈游。

當中米哈游的重磅手遊《原神》於9月28日全球同步發行，估計至今約2個月的手機收入接近4億美元，每日平均收入超過600萬美元。受惠於《原神》的表現，米哈游的收入為去年同期的7.8倍

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撰文 : 趙家盈

經濟 騰訊控股（00700） 網易－S（09999）

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