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【業績】華住酒店第三季虧損收窄　酒店營業額按年增7%至110億人民幣

股市 21:32 2020/12/04

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集團第三季度酒店營業額按年增長7%至110億元。截至9月30日，華住全球共有6,507間在營酒店。

今年9月來港上市的華住集團 （01179） （美﹕HTHT）今日（4日）公布截至2020年9月30日止3個月的第三季業績，集團第三季按季虧損收窄至2.12億元（人民幣，下同），去年同期為純利為4.31億元，上季虧損5.48億元。淨收入按年升3.4%至32億元，超出早前集團預測的0至2%增長。每股虧損為0.75元。（約0.11美元）

華住集團美股盤前跌0.4%，報51.2美元。

集團第三季度酒店營業額按年增長7%至110億元。截至9月30日，華住全球共有6,507間在營酒店及2,313間待開業酒店。

在2020年第三季內，酒店旗下Legacy Huazhu開設520間新酒店，關閉201間酒店。除卻被政府徵用的83間酒店外，Legacy Huazhu 99%酒店已恢復營運。第三季平均入住率按年跌幅收窄，按年跌約5.7%，按季上升13.2%。以在營業至少18個月的所有酒店作為樣本統計，第三季度同店平均可出租客房收入為178元，按年下降19.8%。

Legacy DH則開設3間新酒店，並關閉2間酒店，第三季所有在營酒店平均入住率為37.9%，按季增加19.6%，按年下跌50%。混合平均可出租客房收入為35歐元（約278元人民幣），按年下跌52.7%。

華住創始人、執行董事長及首席執行官季琦表示，雖然7月至9月歐洲再次爆發第二波新冠肺炎疫情，但旗下酒店經營表現仍在穩定恢復，出租客房收入持續增長，混合平均可出租客房收入已於10月及11月分別恢復至去年水平，非常有信心可於2022年前實現10,000間酒店目標。集團展望，第四季預期收入將按年增長0至3%，若扣除DH的併表影響，則預計收入為按年下降4至7%。

相關文章﹕【新股IPO】華住酒店傳最快9月赴港第二上市集78億元　旗下品牌包括宜必思、桔子

【美股焦點】華住集團第三季酒店出租率82%　料淨收入按年增0至2%

 

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編輯﹕賴奕羚

 

香港股票 華住酒店（美︰HTHT） 華住集團—S（01179） 美股 酒店 疫情

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