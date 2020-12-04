【首次置業】疫市想上車　600萬以下有何揀？

雖然經濟前景未明，加上第四波疫情肆虐，但樓價未有因此大跌，令不少人想盡快上車。若預算不多，只有500萬多元，到底有何選擇？值得留意的是，佳兆業集團與宏達控股合資發展，位於醫局街的迎盤「弦雅」公布首張價單，涉及30伙單位，以最高折扣計，全數單位折實價低於600萬元。

【弦雅價單】最平折實385萬 最貴不用600萬 佳兆業集團：西九震撼價推出【下一頁】

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除了新盤，半新盤也有600萬元以下之選。事實上，買半新盤或多或少可慳裝修費。中原王勤學說，元朗映御1座低層M室，實用面積398平方呎，一房間隔，原叫價540萬元，終減價12萬元，以528萬元易手，實用呎價13,267元。據了解，原業主於2016年4月，以397.4萬元一手購入單位，持貨4年多，現帳面賺130.6萬元，物業期內升值約33%。

他續說，映御1座中層B室，實用面積304平方呎，開放式間隔，原叫價465萬元，終以457萬元易手，實用呎價15,033元。據了解，原業主於2016年3月，以356萬元一手購入單位，持貨4年多，現帳面賺101萬元，物業期內升值約28%。

除了元朗，若不嫌遠，深井也有選擇。利嘉閣姚頌溏說，深井浪翠園7座高層F室，實用面積412平方呎，兩房間隔，上月初叫價600萬元放盤，終減價45萬元，以555萬元易手，實用呎價約13,471元。 據悉，原業主於2017年6月，以約460萬元購入單位，持貨3年，現帳面賺95萬元，物業期內升值近21%。

此外，青衣也有600萬元以下的放盤。中原梁岳宏說，美景花園6座高層A室，實用面積432平方呎，兩房間隔，雖然上址內櫳較舊，但間隔四正實用，加上高層開揚，以及開價貼市，放盤4日，便以512萬元易手，實用呎價11,852元。他續說，疫情反彈，加上限聚令收緊，青衣二手交投明顯減慢，雖然業主普遍願意提供一定的議價空間，但未有劈價情況。

若要交通方便，且不嫌住細些少，沙田也有選擇。中原侯惠良說，沙田第一城剛錄本月首宗成交，為屋苑49座高層B室，實用面積284平方呎，兩房間隔，原開價540萬元，終以536萬元易手，實用呎價18,873元。據悉，原業主於2017年以410萬元購入單位，持貨3年，現帳面賺126萬元，物業期內升值約31%。

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