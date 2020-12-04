【新冠肺炎】四名確診者曾到紅館 楊千樺演唱會所有場次取消

四名新冠肺炎確診者報稱曾到紅舘觀賞演唱會，按照檔期推算為歌手張敬軒演唱會。外界擔心稍後會出現「紅館」群組，不過衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（4日）表示情況不屬於大爆發，但保障起見，要求所有表演者及工作人員進行檢測。

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另一位歌手楊千嬅，原本於本月23日起於紅館舉行6場演唱會，但主辦方今日公布取消所有場次，並於23日安排退票。主辦單位表示，雖然十分可惜，但為保障公眾及所有工作人員的健康及衞生安全，決定取消所有場次，已經購票的人士不用於下周三（9日）前往取票，並於本月23日安排退票。

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消息指，四名確診者分別於上月22日，27日，28日及29日到過紅館觀看張敬軒演唱會，其中三人均坐於黃閘，另外一人坐於紅閘區域，雖然緊接檔期楊千嬅的演唱會所有場次取消，但紅館亦將進行徹底消毒。

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責任編輯：翁嘉陽