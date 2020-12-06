【陽光旅途@iM網欄】高棉文化淵遠長 赤柬暴政毁一切

高棉帝國盛極一時

在九世紀至十四世紀期間，在亞洲的中南半島存在著一個高度文明強國－高棉帝國。全盛時期差不多統治了大部分的東南亞，包括越南和泰國部分的地方亦歸其所有，從這些地區的建築遺跡以及風俗習慣，可以證實，如泰國新年的潑水節，就是源於高棉的新年慶典。當時首都吳哥城，就是今天的暹粒大吳哥地區，從當年吳哥城能容納數十萬人定居的規模來看，已可知當時的國力強盛。

先祖建設養活今天人民

在12、3世紀時是吳哥王朝最鼎盛的時候，他們努力興建了很多宮殿、廟宇，最著名就是世遺景區的吳哥窟。從宏偉的建築及細緻的雕刻，可以見到當時已掌握極高的技術。而且整座城市亦鋪設完善的水利及灌溉系統，還有城市規劃井然有序。2019年參觀人次達220萬，門票收入近一憶美元，我們經常說笑，當年高棉人的建設，仍在養活今天的柬埔寨人民。

柬埔寨的衰落與復興

當年盛極一時的高棉帝國，卻為何變成今天亞洲之中最貧窮的國家之一呢？可能源於吳哥王朝的大興土木，使國庫空虛，在盛世之後，不斷的與鄰國發生戰爭，在19世紀時更淪為泰國的附屬國。直至1893年由於法泰戰爭，柬埔寨變成法國的保護國。但在二戰之後，柬埔寨在美國支持下於1953年正式宣布獨立。在獨立後藉著法國殖民時期留下的制度及建設，以及美國的支援，柬埔寨迅速發展，在70年代，曾經是東南亞最富裕的國家。而首都金邊更有「東方小巴黎」之稱。連新加坡、馬來西亞亦都曾有留學生到金邊學習工程與醫療等學科。

赤柬暴政摧毁一切

今天來柬埔寨的遊客主要都是來參觀暹粒的吳哥窟，相對首都金邊對遊客並不吸引。如果真的要去金邊的話，最多人選擇的就是赤柬罪行紀念館。紀念館本來是一所學校，在赤柬管治期間，變成一個集中營，很多當時的異見分子，就在這裏被殘酷的折磨至死，館內展示出很多當年的器具及圖片，以及刑房，由於我參觀時感覺極其不適，所以亦沒有在這裏拍過任何照片和大家分享！柬埔寨戰後本身發展不錯，可惜從1975年柬埔寨共產黨，即赤柬，又或稱紅色高棉掌政，在不足四年間，把柬埔寨所有建設都摧毁了！他們仿效中共的「文化大革命」，推行極左共產主義。要破舊，如廢除貨幣；沒收私有財產；讓知識分子下鄉；關閉所有學校、寺廟等，禁止一切傳統習俗並且不准接觸外國的文化。

今天的柬浦寨

經過赤柬時期的洗禮，柬埔寨一直未能恢復，今天在金邊及西港，你可以看到很多高樓大廈的房地產在炒賣，大多數是中國大陸的投資者在這裏建設。的確好像是帶來了經濟的增長，但由於基礎建設缺乏，外資不會從事這些低回報的在地發展，只會投資起樓，我就覺得很難讓柬埔寨再次富起來。其實今天柬埔寨人民最需要的，不是對歷史的批判，而是真正的溫飽及得到應有的教育！

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作者_Sunny左文偉簡介： 資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

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