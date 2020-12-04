中國量子電腦原型機「九章」 速度快Google「懸鈴木」一百億倍

由中國科學技術大學研究團隊與中科院上海微系統所、國家並行計算機工程技術研究中心合作構建，含76個光子的量子電腦原型機「九章」，能用上比現時超級電腦處理快一百萬億倍的速度，處理高斯玻色取樣。

【騰訊700】騰訊申請多項專利 包括量子技術及自動駕駛：【下一頁】

由Google團隊研發的53個超導比特量子電腦原型機「懸鈴木」，處理高斯玻色取樣的速度已經相當快，但「九章」比起還要快「懸鈴木」快一百億倍。

【推動科研】白宮增人工智能和量子力學計劃預算 提供10億美元作研究資金【下一頁】

内媒報道指，目前量子電腦成為歐美各發達國家角逐的焦點，而中國科學技術大學研究團隊一直在光量子信息處理方面處於國際領先水平。在2017年，研究團隊構建了世界首部超越早期經典電腦（ENIAC）的光量子電腦原型機。2019年，團隊進一步研製了確定性偏振、高純度、高全同性和高效率的國際最高性能單光子源，實現了20光子輸入60模式干涉線路的玻色取樣，輸出複雜度相當於48個量子比特的希爾伯特態空間，逼近了「量子計算優越性」。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

責任編輯：翁嘉陽