【限聚令收緊】酒吧被牽連關閉　業界料無紓困措施失業人數達5萬創新高

▲ 酒吧業界認為，經營者及從業員生計受到嚴重影響，估計受影響的員工人數達10萬人。（資料圖片）

疫情因「歌舞群組」爆發第四波，港府勒令多類處所關閉。香港酒吧業協會副主席錢雋永表示，業界被無辜連累強制關門，導致經營者及從業員生計受到嚴重影響，估計受影響的員工人數達10萬人，當中包括全職及兼職員工、供應商、夜間的士司機等。

他又指，由於本月份的聖誕節是業界傳統旺季，整體收入高峰期曾達30億元，但目前須關門的情況下，預計最少損失15億元。倘若酒吧直至聖誕節仍未能營業，他預計整個12月份的整體生意額為0，並預料屆時將有一半酒吧面臨結業問題，同時導致酒吧業的失業人數達5萬人，創下歷史以來最高的失業人數，影響數以萬計的基層家庭。

【逆市開店】共享經濟有發展潛力？ 充電易斥近800萬逆市開拓租借充電器服務

【消費優惠】年尾節日多優惠 網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

促請政府提供薪金補貼 保員工「飯碗」

錢表示，政府強制酒吧關門應作出合理賠償，並指出，早於過去數月受疫情影響，業界先後有逾120間酒吧結業，失業人數約1,800人。他建議，政府應該為不同大小的酒吧作出8成的薪金補貼，「保住員工飯碗」。

否則，政府繼續漠視業界的需求，他認為本港整個夜生活生態鏈將滅亡，「火燒連環船」下，連帶拖累夜間的士司機及酒吧供應商員工「無工開」。

責任編輯：馬意文