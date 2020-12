【新冠疫苗】印度總理莫迪：料於未來數周推出疫苗

英國政府批准輝瑞研發的新冠疫苗後,各國都加緊制定新冠疫苗接種計劃。印度總理莫迪周五(4日)表示,印度將於未來數周推出新冠疫苗,強調新冠疫苗一經審批,當局就會展開分發工作。

飛去英國打疫苗?印度旅行社收大量查詢 【下一頁】

【新冠疫苗】曾指英國審批疫苗過急 華府專家道歉 【下一頁】

《印度報》(The Hindu)報道,印度總理莫迪(Narendra Modi)周五與印度各黨領袖舉行會議,於全黨會議閉幕致辭提到疫苗進度。

莫迪於會上表示:

專家估計新冠疫苗很快會推出,料需要數周時間。

(Experts have assessed that it won’t be too long before a vaccine against Corona is available and that it could a matter of weeks for that to happen.)