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【新冠疫苗】印度總理莫迪：料於未來數周推出疫苗

環球社會熱點 19:45 2020/12/04

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印度總理莫迪表示，印度將於未來數周推出新冠疫苗。

英國政府批准輝瑞研發的新冠疫苗後，各國都加緊制定新冠疫苗接種計劃。印度總理莫迪周五（4日）表示，印度將於未來數周推出新冠疫苗，強調新冠疫苗一經審批，當局就會展開分發工作。

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《印度報》（The Hindu）報道，印度總理莫迪（Narendra Modi）周五與印度各黨領袖舉行會議，於全黨會議閉幕致辭提到疫苗進度。

莫迪於會上表示：

專家估計新冠疫苗很快會推出，料需要數周時間。

（Experts have assessed that it won’t be too long before a vaccine against Corona is available and that it could a matter of weeks for that to happen.）

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莫迪表示，屆時將安排前綫醫護人員等高危群體率先接種疫苗。他指出疫苗的定價將視乎公共衛生需要來決定，並會與州政府協商。

他又指出，政府已成立專家小組專門制定疫苗接種計劃，並會加強冷凍鏈及物流程序，以確保可順利運送新冠疫苗。

據悉，印度目前正生産8款候選新冠疫苗，其中3款屬本地研發的疫苗。莫迪表示全球對平價且有效的新冠疫苗需求殷切，料印度生産的疫苗會備受關注。

責任編輯：鄭錦玲

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