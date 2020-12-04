【銀色債券】招商永隆銀債吸金2.27億 券商亦再吸逾550萬

▲ 「長者iBond」開售踏入第4天，輝立暫未有新增認購，但致富及一通卻在淡市下添約550萬元進帳。

儘管熱爆新股藍月亮 （新上市編號︰06993） 勁抽資，市傳首天孖展已借出逾440億元，超購約43倍，但銀色債券仍在勁敵當前下，兩券商單日逆市再吸金約550萬元。3間銀行亦指俗稱「長者iBond 」的銀債勁吸金，如招商永隆已吸資逾2.2億元，更有千萬富翁大豪客，豪擲1,000萬元大手筆下單。

3券商累計吸金4800萬

開賣踏入第4天的銀債，既受今個冬天真太冷影響長者外出，復添市場籠罩歲晚收爐氣氛，惟個別經紀行仍錄得慢熱反應，每天持續有進帳，包括致富證券由昨天（12月3日）的1,350萬元，今天（4日）單日再增約350萬元，累計客戶以現金認購共逾1,700萬元。至於一通證券，則從昨天約200萬元，今天倍增至400萬元，單日再多200萬元。若計及輝立於本周初共接獲約2,700萬元的現金及孖展申請，3券商至今在俗稱「長者iBond 」的銀債，吸金約4,800萬元。

致富董事暨業務主管郭家安回應本報查詢指，暫約有104人申請，累計涉資約1,700萬元；當中有兩人重注落飛，以上限100萬元入票。一通集團行政總裁宓光輝透露，旗下一通證券暫錄得約45名耆英下注，合共涉資約400萬元，料下周五（12月11日）截止時，最終吸納約100名客戶，或可吸納近1,000萬元目標，但最終結果仍視市場而定。

然而，業界皆料下周銀債將再有新一輪吸資潮，主要受4大因素左右，包括︰

招商永隆豪客千萬入飛

至於另有3間銀行今晚回應指，「長者iBond 」旺丁又旺財。招商永隆表示，自12月1日至4日，銀債認購反應熱烈，總認購金額達2.27億元， 平均每名客戶認購42萬元，較上次首周總認購額增加11倍，更有千萬富翁大豪客，最高認購額達1,000萬元，而經電子管道認購比率為39%。

信銀國際則表示，截至今天（12月4日）接獲的總銀債認購金額，比上一批銀債同期上升約6倍，認購情況踴躍，平均認購金額近40萬元。

此外，上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉透露，銀債第4日銷售理想，認購人數持續大幅增加，總認購額較上一批亦增長逾4倍，平均認購額增至約30萬元。

專家預計，即使政府今年把銀債的發行額破天荒由30億元加碼至100億元，相信仍未能滿足追息族的需求，或再增發至150億元。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源