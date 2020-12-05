【消費優惠】唐宮小聚推新APP　登記做會員下單有優惠（多圖）

▲ 唐宮小聚推出新手機應用程式。（唐宮小聚提供）

疫情爆發第四波，受限聚令收緊影響，本港餐飲業將加推優惠吸客。唐宮小聚推出新手機應用程式，由即日起毋需入會費用或累計消費，只要成功免費登記成為會員，即可享多重美食折扣優惠。

逢星期一至四晚巿堂食，設有美食折扣優惠，包括：1. 陳釀醉蟹買一送一，中環店更延長至星期一至日晚市；2. 晚巿指定飲品/ 啤酒/ 梅酒買一送一；3. 紅白酒晚巿限定6折優惠；4. 招牌貓山雪糍全日買二送一；5. 新甜品「繽紛四色」全日優惠價只售49元。

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至於外賣方面，登記成為會員後，可以Whatspp自助下單並外賣自取外，全新推出麻辣口味招牌乳鴿59元，可享買一送一全日優惠。

指定套餐設75折優惠

另外，唐宮小聚推出外賣自取優惠，例如指定套餐75折及外賣自取單點美食8折。指定套餐包括：1. 自選6款指點美食和一款包點，原價399元現售299元的2人餐；2. 自選8款指點美食和一款包點，原價700元現售525元的4人餐；3. 自選6款指點美食，原價319元現售239元的點心套餐。

責任編輯：馬意文