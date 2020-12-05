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【中小企教室】進軍東南亞要注意　ZALORA分析6大東南亞市場消費模式

商業 13:00 2020/12/05

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疫情加速電子商務發展，愈來愈多人選擇網上購物。

中小企因應疫情，致力開拓更多市場，尋求新商機。網購平台ZALORA公布一份《東南亞趨勢報告》，分析該平台近來在疫情下，於當地市場銷售的數據和提供見解，並從中研究幫助中小企進軍東南亞的方法和注意事項。

中小企要進軍東亞，要留意以下6項事項：

1. 電商發展強勁並將持續
疫情加速電子商務發展，愈來愈多人選擇網上購物。該平台認為，電子商務的發展勢頭將持續；更稱，新加坡將有四分之三的消費者，計劃在疫情後一段長時間，繼續綫上購物。據悉，該平台在招募新客戶方面，增長表現亦較強勁，在第二季度中，新客戶令 平台各個營運地區的收入份額，增長1倍以上。

【消費優惠】年尾節日多優惠　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

【逆市開店】共享經濟有發展潛力？　充電易斥近800萬逆市開拓租借充電器服務

2. 時尚和生活化產品需求轉變
消費者並沒有因疫情而下降時尚的需求，但時尚產品的類別較以往發生轉變，包括運動服飾、休閒服飾、童裝、美容產品、居家生活，以及健康和衛生用品等的需求激增。

該平台在過去兩個季度中，該些類別的收入均錄得3位數字增長，尤以「雙10」購物節期間，童裝類別銷售增長4倍，以及美容類別增長達2.2倍。

3. 產品要有可持續性
9成受訪的消費者反映，對於購買可持續產品有一定程度的興趣，並且有超過5成人表示願意因產品可持續性而支付額外金額。故中小企宜對社區和環境作出回饋，作出並履行可持續性的承諾。

4. 結合綫上和綫下
由於綫上銷售有別於傳統綫下銷售模式，消費者不能親身觸摸和觀看實物。為了促進銷售增長，每個品牌和零售商必須填補綫上和綫下消費體驗的差距。該平台引述旗下雜誌項目作為例子，聲稱從雜誌中讓產品訂單數量提高2.4倍。

年尾消費旺季銷情太好？　UPS為大型零售商設「特定配送上限」

5. 年輕人和女性市場將作主導
東南亞地區中，女性消費者佔所有家庭購買額的8成，男性消費者購買量則佔2成，而女性在網購平台上花費的時間增加4成。該平台更表示，其客戶中8成均是女性，並且有超過2億客戶為千禧一代和Z世代。隨着消費者年齡增長至約20歲並且收入增加，預計成為未來數年中小企最大的經濟支柱。

6. 電子支付較現金支付受歡迎
東南亞市場中，隨着電子支付流行，電子錢包擁有2.5億智能手機用戶，更舉例有4成9的商業銀行客戶，已經在使用電子錢包。

責任編輯：馬意文

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