【新股IPO】遠洋服務6677下周一招股　入場費3384元

▲ 遠洋服務6677下周一招股 入場費3384元

遠洋集團 （03377） 分拆的遠洋服務 （新上市編號：06677） 下周一（7日）至下周四（10日）中午公開招股，公司計劃發行2.96億股，招股價介乎每股5.5元至6.7元，一手（500股）入場費3383.8元，集資最多19.8億元。遠洋服務預計12月17日掛牌。中國國際金融香港證券及花旗環球金融亞洲為聯席保薦人。

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遠洋服務引入淡水泉（香港）、國華人壽保險、高瓴資本（Hillhouse Funds）、奧陸資本、Franchise Fund LP、永倫基業、Keltic和鄭賢方為基石投資者。

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是資集資所得的資金計劃約60%用於選擇性地把握戰略投資及收購機會，並進一步發展戰略聯盟及擴大公司物業管理業務的規模；20%用於通過升級公司的智能化管理系統建設智能化社區；10%用於提升公司的數字化水平及內部信息技術基礎設施；其餘則為營運資金。

遠洋服務為主要從事提供物業管理服務、非業主增值服務及社區增值服務。截至今年6月30日，總合約建築面積達61.9百萬平方米，遍及中國24個省、直轄市及自治區的54個城市。截至今年上半年，純利按年26.1%至1.54億元（人民幣，下同）；收入按年增6.6%至9.03億元。

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編輯：袁諾曦