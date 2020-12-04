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國際自然保護聯盟報告 澳洲大堡礁首次列入「瀕危」名單

環球政經 18:51 2020/12/04

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國際自然保護聯盟（IUCN）發表報告，首次將澳洲大堡礁列入「瀕危」級別，又警告氣候變遷將威脅全球近三分之一的自然遺產。

比環球貿易廣場更高 大堡礁120年來發現新「珊瑚塔」 下一頁

報告指出，因為全球暖化導致的海水變暖，令全球最大的珊瑚礁群澳洲大堡礁，於過去30年失去超過一半的珊瑚，更分別在2016、2017和2020年出現珊瑚大規模白化的現象，進一步損害大堡礁的生態。

新西蘭發現海豹化石 推翻海豹源自北半球認知下一頁

報告又指，影響大堡礁生態的人類活動例如捕魚和海岸開發，可以透過國家政策介入，但被視為最大威脅的氣候變化，卻無法即時解決。發表報告的專家表示，國際有迫切需要拯救不可取代的自然地區。

國際自然保護聯盟表示，目前共252個自然遺產中，有3成的列入「高度關注」，另外7%列入「瀕危」名單。位於南非的開普角自然保護區 (Cape Floral Region Protected Areas)、巴西的潘塔納爾濕地 (Pantanal Conservation Area) 以及位於美國及加拿大之間的海恩斯章克申冰川(Kaskawulsh Glacier)均同樣被列入「瀕危」名單。

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撰文 : 林展鋒

澳洲 氣候暖化 大堡礁

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