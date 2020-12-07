  • 23°C
香港時間 : 20201207日 (一) 13:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬銀行】新加坡金管局發出4個數碼銀行牌　螞蟻集團有份、雷蛇落空跌一成（第二版）

Hot Talk 11:48 2020/12/07

分享：

螞蟻集團獲新加坡金管局批出數碼銀行牌照。

新加坡金管局（MAS）上周五（4日）公布，向4機構批出數字銀行牌照（類似香港虛擬銀行牌照），阿里巴巴 （09988） 旗下的螞蟻集團成其中一員。據新加坡金管局的發牌數字銀行名單中，4個牌照當中，兩個由中資機構取得，發牌銀行預計將於2022年初投入服務。雷蛇Razer （01337） 曾申請新加坡數字銀行牌照，惟首輪名單落空，雷蛇股價周一曾跌一成，最新報2.44元，跌9%，成交1.73億元。

獲新加坡金管局發牌的4個機構，獲發全數字銀行牌照及數字批發銀行牌照各有2間機構，前者可面向個人零售客戶及企業客戶提供服務，但就如香港的虛擬銀行一樣，不會設置實體分行。而數字批發銀行牌照則准許向企業及中小企提供服務。

數碼批發銀行可向企業、中小企開展業務

取得數碼批發銀行牌照的機構均屬中資，分別是螞蟻集團全資擁有的子公司，以及由綠地金融、聯易融（Linklogis）香港及Beijing Co-operative Equity Investment Fund Management Co. Ltd.組成的財團奪得。

而另外2個全數碼銀行牌照則由Grab及Singtel組成的財團，以及科網企業Sea取得。

新加坡金管局早前指，最多會發出2個全數碼銀行牌照及3個數碼批發銀行牌照，最終接獲14個申請，並批出4個牌照。當局指，審批申請時是根據機構商業模型、管理及維持一個可持續的數碼銀行業務能力，以及對新加坡金融中心前景及貢獻所作出評估。

相關文章：

【虛擬銀行】Mox率先停滙豐、中銀等4行eDDA轉賬服務　周六起生效

【迎戰虛銀】花旗預告明年推「Citi Plus」　主打1.8厘高息活期

【虛擬銀行】WeLab推開戶獎賞開戶即送200元

 

編輯：趙穎妍

香港股票 虛擬銀行 雷蛇（01337） 香港金融管理局 銀行 阿里巴巴－SW（09988） 新加坡 阿里巴巴
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】京東健康6618逾84萬人認購　一手中籤率40%　凍資5744億（不斷更新）
【新股IPO】京東健康6618逾84萬人認購　一手中籤率40%　凍資5744億（不斷更新）
【資金流向】揭資金偷步部署明年　港股1周勁吸資520億
【資金流向】揭資金偷步部署明年　港股1周勁吸資520億
藍月亮首日招股凍資逾500億　專家料抽100手才中1手
藍月亮首日招股凍資逾500億　專家料抽100手才中1手
【虛擬銀行】Mox率先停滙豐、中銀等4行eDDA轉賬服務　周六起生效
【虛擬銀行】Mox率先停滙豐、中銀等4行eDDA轉賬服務　周六起生效
【HSBC滙豐股價】12•11是甚麼日子？ 滙豐或最快當日獲准恢復派息
【HSBC滙豐股價】12•11是甚麼日子？ 滙豐或最快當日獲准恢復派息
【香港疫情】香港周日新增95宗確診　不明來源回升至36宗
【香港疫情】香港周日新增95宗確診　不明來源回升至36宗