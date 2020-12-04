【虛擬銀行】新加坡金管局向4機構發數碼銀行牌　螞蟻集團有份

▲ 螞蟻集團獲新加坡金管局批出數碼銀行牌照。

新加坡金管局（MAS）周五（4日）公布，向4機構批出數碼銀行牌照，阿里巴巴 （09988） 旗下的螞蟻集團有份。據新加坡金管局的發牌機構名單中，4個牌照當中，2個均由中資機構取得，發牌銀行預計將於2022年初投入服務。

獲新加坡金管局發牌的4個機構，獲發全數碼銀行牌照及數碼批發銀行牌照各有2間機構，前者可面向個人零售客戶及企業客戶提供服務，但就如香港的虛擬銀行一樣，不會設置實體分行。而數碼批發銀行牌照則准許向企業及中小企提供服務。

數碼批發銀行可向企業、中小企開展業務

取得數碼批發銀行牌照的機構均屬中資，分別是螞蟻集團全資擁有的子公司，以及由綠地金融、聯易融（Linklogis）香港及Beijing Co-operative Equity Investment Fund Management Co. Ltd.組成的財團奪得。

而另外2個全數碼銀行牌照則由Grab及Singtel組成的財團，以及科網企業Sea取得。

新加坡金管局早前指，最多會發出2個全數碼銀行牌照及3個數碼批發銀行牌照，最終接獲14個申請，並批出4個牌照。當局指，審批申請時是根據機構商業模型、管理及維持一個可持續的數碼銀行業務能力，以及對新加坡金融中心前景及貢獻所作出評估。

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編輯：趙穎妍