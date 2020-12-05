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YouTube利用AI技術推新功能　提醒用戶勿發放攻擊性留言

科技 14:00 2020/12/05

分享：

YouTube宣布推出一項新功能，透過使用AI自動偵測技術，減少用戶發布惡意的攻擊性言論。

社交媒體平台不時會出現攻擊性言論，甚至有不少用戶因為惡意留言產生負面情緒。最近，YouTube宣布推出一項新功能，透過使用AI自動偵測技術，減少用戶發布惡意的攻擊性言論。

YouTube表示，若AI偵測到用戶的留言存有惡意性質，或會冒犯到其他用戶，系統就會發送提示，提醒用戶是否繼續發布評論，或選擇修改評論內容。YouTube希望透過此項新功能，減少用戶發布惡性留言的次數，讓用戶之間進行良好的社交互動。YouTube指出，該項功能已在Android系統推出，若用戶發布的評論違反社群規則，仍有機會被系統自動移除。

＜＜【8K YouTube】Android TV版YouTube更新　支援播放8K影片

＜＜YouTube 宣布將廣告Podcast化　以純聲音方式播出

近年，YouTube一直致力打擊用戶不當行為，並移除平台上的仇恨評論。官方表示，在本年7月至9月期間，已移除超過180萬個違反政策的頻道，並刪除超過 5.4 萬條仇恨評論。近年各大社交媒體均推出新功能，以限制攻擊性留言。去年，Instagram曾推出「Restrict」功能，限制用戶發送攻擊或侮辱性言語。

責任編輯：李寶如

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