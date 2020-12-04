【香港疫情】運輸署批准227條巴士綫削減班次密度　下周一起生效

▲ 運輸署批准227條巴士綫調整班次。

香港疫情仍然嚴峻，運輸署周五（12月4日）表示，防疫措施令專營巴士的乘客量大幅減少，批准部分巴士路線調整服務。九巴、新巴、城巴及新大嶼山巴士在檢視其營運及服務安排後，向運輸署申請暫時調整部分巴士路線的班次。運輸署在批准巴士公司在12月7日至13日期間，調整共227條路線的班次。

最新防疫措施一覽【下一頁】

運輸署稱，審批時已考慮路線乘客量的下降幅度、載客率、調整班次後對候車時間的影響、巴士資源調配，以及市民對建議調整班次的接受程度等因素，獲批准調整班次的路線，在晚上10時前（包括繁忙時段及非繁忙時段）的班次最多延長不超過5分鐘，而於晚上10時後的班次則最多延長不超過10分鐘，惟延長後的班次間距時間不會超過30分鐘。

調整詳情如下：

巴士公司 調整班次的路線數目 九巴 110 新巴 48 城巴（機場及北大嶼山路線除外） 56 九巴／新巴聯營 6 新大嶼山巴士 1 總數 227

另有4條乘客量嚴重偏低的路線，獲准暫停服務或調整服務時間。運輸署已要求巴士公司密切留意相關路線的乘客需求變化，視乎情況在有需要時加強服務，在資源許可下讓乘客有較多乘車空間。

今年無新春花車匯演及除夕煙花倒數【下一頁】



運輸署批准相關巴士路線調整服務，有效期為7天，並會因應實際情況每周作出檢討，與巴士公司保持緊密溝通，密切監察各路線的運作情況，跟進巴士服務以配合乘客需求。



因應暫停面授課堂安排，大部分服務學校區的特別路線亦獲准暫停服務或調整班次，直至1月3日。此外，主要服務旅客、前往陸路口岸和機場的路線，因應早前實施的入境防疫抗疫措施，已獲批服務調整作有限度服務或獲准暫停服務。

相關文章：【HKTVmall】受惠於第四波疫情 大和調高港視目標價升至13元

編輯︰侯景成