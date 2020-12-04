【香港疫情】運輸署批准227條巴士綫削減班次密度　下周一起生效

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【港股實名制】證監會今起就港股實名制展開諮詢 最快2022年首季實施
香港疫情仍然嚴峻，運輸署周五（12月4日）表示，防疫措施令專營巴士的乘客量大幅減少，批准部分巴士路線調整服務。九巴、新巴、城巴及新大嶼山巴士在檢視其營運及服務安排後，向運輸署申請暫時調整部分巴士路線的班次。運輸署在批准巴士公司在12月7日至13日期間，調整共227條路線的班次。
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運輸署稱，審批時已考慮路線乘客量的下降幅度、載客率、調整班次後對候車時間的影響、巴士資源調配，以及市民對建議調整班次的接受程度等因素，獲批准調整班次的路線，在晚上10時前（包括繁忙時段及非繁忙時段）的班次最多延長不超過5分鐘，而於晚上10時後的班次則最多延長不超過10分鐘，惟延長後的班次間距時間不會超過30分鐘。
調整詳情如下：
|巴士公司
|調整班次的路線數目
|九巴
|110
|新巴
|48
|城巴（機場及北大嶼山路線除外）
|56
|九巴／新巴聯營
|6
|新大嶼山巴士
|1
|總數
|227
另有4條乘客量嚴重偏低的路線，獲准暫停服務或調整服務時間。運輸署已要求巴士公司密切留意相關路線的乘客需求變化，視乎情況在有需要時加強服務，在資源許可下讓乘客有較多乘車空間。
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運輸署批准相關巴士路線調整服務，有效期為7天，並會因應實際情況每周作出檢討，與巴士公司保持緊密溝通，密切監察各路線的運作情況，跟進巴士服務以配合乘客需求。
因應暫停面授課堂安排，大部分服務學校區的特別路線亦獲准暫停服務或調整班次，直至1月3日。此外，主要服務旅客、前往陸路口岸和機場的路線，因應早前實施的入境防疫抗疫措施，已獲批服務調整作有限度服務或獲准暫停服務。
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編輯︰侯景成