【醫療保險】資深保險人教路　選擇醫保不可不知的6大要點

疫症持續，令不少港人愈來愈注重健康，亦愈來愈重視醫療保險。資深保險從業員曾在《iMoney》專欄分享一份真正能讓人安心、不用擔心「於病無保」的醫療保險，應具有6項先決條件。若保單符合這些條件，投保人便「買得安心」。

1. 終身保障

保單最好不設年齡上限，只要一直繳付保費，便要繼續保障終身。年紀愈大，才是最需要醫療費用的保障，現時人均壽命愈來愈長，若保單能夠繼續保障屬「高風險」一族的長者，才能真正發揮保單效用。不過年紀愈大，保費也自然會愈高，這便需要退休理財計劃作相應配合；

2. 保證續保

要有保證續保的條款，即是投保人不需申報健康、職業或任何個人狀況，只要繳付保費就可以保證獲得續保。不少保險公司鼓勵愈年輕投保愈好，因為投保人當時身體狀況良好，早買早鎖定保障。試問若保單不能保證續保的話，一旦生病翌年便無法續保，投保人也無需趁後生投保吧﹗因此年輕一族投保，是要在健康狀態已鎖定保障，投保後出現病況，因為保單可保證續保，也能一直受到保障，這正是醫療保最重要的功能。

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3. 保費一視同仁

保單不會因個別投保人的索償情況，而被針對增加額外費用，就算曾經索償都應該跟其他同齡的健康續保者，繳付同樣的保費。

4. 留心索償上限

每宗病症的索償應不設上限，當然每年上限還是有的，畢竟現時不少病症如癌病，治療時間可長達數年，在這漫長的抗病時期，投保人既然可以續保，也應可就同一病症在繼續索賠，而每年設有上限也可避免出現關於醫療費用的道德問題。一般而言，每年大房等級計保障額達25萬元和附加醫療保障(SMM)約10至15萬元，應已足夠應付重病的醫療需要。

5. 保障利益 與時並進

承保的保險公司應要按著醫療服務的發展和通脹，按時更新保障項目的承保範圍，和提升各項利益的上限。假設現時一般私院大房收費，每晚已逾800元，若保單上相關賠償額上限仍設在600元，投保人可能失預算。當然承保利益增加，保費率也會相應並合理地上調。

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6. 無條件轉保

承諾若因任何原因，一旦投保的計劃不能繼續營運，保證可轉保至新計劃而無需要重新核保。過去曾有保險公司被收購合併，已膳發的醫保合約不會有影響，但新管理層的發展理念和方向可能不同，面對被腰斬時，無條件轉保至該公司的對等新計劃乃救命草。畢竟買醫保最好是從一而終，承保公司的穩定性很重要，萬一公司有轉手，投保人也不應受影響。

吳澤偉認為，醫保若能符合上述條件，便不會有續保後不受保的情況出現了，投保人可真正買得安心。

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日期: 2020年12月29日（二）

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責任編輯：葉卓偉