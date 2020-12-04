  • 17°C
香港時間 : 20201204日 (五) 19:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選】特朗普籌得16億打法律戰 挑戰拜登勝選結果

環球政治 19:02 2020/12/04

分享：

特朗普團隊自美國大選選舉日以來，已籌得超過2億美元（近16.2億港元）款項。

美國大選結果幾乎塵埃落定，民主黨拜登成為候任美國總統。但美國總統特朗普拒絕認輸，特朗普團隊自美國大選選舉日以來，已籌得超過2億美元（近16.2億港元）款項，以支援法律團隊於多州就美國大選結果起訴。

【美國大選】拜登指為了國家 特朗普應出席就職典禮  【下一頁】

【美國大選】拜登承諾 兒子不會從事有利益衝突業務 【下一頁】

拜登（Joe Biden）於美國大選的普選票領先特朗普（Donald Trump）逾700萬票，但特朗普一直聲稱，美國大選存在選舉欺詐的情況。

路透社報道，特朗普的競選團隊於11月3日的選舉日過後，經電郵及短信促請支持者向其官方選舉防禦基金（Official Election Defense Fund）捐款，聲稱要於選舉日後繼續戰鬥，以保護美國大選結果。

特朗普的競選經理斯蒂平（Bill Stepien）於聲明中表示，籌款活動可使特朗普繼續領導團隊，於全國多個地區清理腐敗選舉程序作鬥爭。

【美國大選】司法部長：未發現足以推翻結果的舞弊證據 【下一頁】

據悉，特朗普競選團隊及共和黨全國委員會於10月15日至11月23日期間，共籌得4.95億美元（約38.6億港元），大部分資金將用於處理其他事項，包括償還特朗普競選團隊的債務。至於拜登的競選團隊則於同期籌得1.12億美元（約8.7億港元）。

特朗普的法律團隊於多州挑戰美國大選結果，但美國司法部長巴爾（William Barr）表示，司法部並未發現美國大選中有足以推翻選舉結果的舞弊證據。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【美國大選】拜登承諾 兒子不會從事有利益衝突業務
今日
【美國大選】拜登承諾 兒子不會從事有利益衝突業務
【美國大選】拜登指為了國家 特朗普應出席就職典禮
今日
【美國大選】拜登指為了國家 特朗普應出席就職典禮
【美國大選】美媒：特朗普親信遭禁入司法部 欲索取調查内容
今日
【美國大選】美媒：特朗普親信遭禁入司法部 欲索取調查内容
【美國大選】海湖莊園竟不准長住 特朗普遷居或受阻
2020/12/03
【美國大選】海湖莊園竟不准長住 特朗普遷居或受阻
【美國大選】佐治亞再選參議院2席「侵粉」律師倡罷投
2020/12/03
【美國大選】佐治亞再選參議院2席「侵粉」律師倡罷投
選舉 特朗普 拜登 總統大選 美國

上一篇文章

【新冠疫苗】印度總理莫迪：料於未來數周推出疫苗

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月04日 時間19:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO移民】英國百貨Debenhams將結業 民眾搶平貨癱瘓網站
【BNO移民】英國百貨Debenhams將結業 民眾搶平貨癱瘓網站
【美國大選】特朗普據報欲提前特赦子女 私人律師否認
【美國大選】特朗普據報欲提前特赦子女 私人律師否認
【BNO移民】Topshop母企申請破產 1.3萬職位陷危機
【BNO移民】Topshop母企申請破產 1.3萬職位陷危機
【美國大選】第一千金遭排擠？紐約市貼滿「不歡迎伊萬卡」海報
【美國大選】第一千金遭排擠？紐約市貼滿「不歡迎伊萬卡」海報
新型冠狀肺炎全球疫情（12月04日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月04日 時間19:00）
【美國大選結果】拜登普選票領先700萬 談未來抗疫措施 （不斷更新）
【美國大選結果】拜登普選票領先700萬 談未來抗疫措施 （不斷更新）