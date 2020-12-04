【美國大選】特朗普籌得16億打法律戰 挑戰拜登勝選結果

▲ 特朗普團隊自美國大選選舉日以來，已籌得超過2億美元（近16.2億港元）款項。

美國大選結果幾乎塵埃落定，民主黨拜登成為候任美國總統。但美國總統特朗普拒絕認輸，特朗普團隊自美國大選選舉日以來，已籌得超過2億美元（近16.2億港元）款項，以支援法律團隊於多州就美國大選結果起訴。

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拜登（Joe Biden）於美國大選的普選票領先特朗普（Donald Trump）逾700萬票，但特朗普一直聲稱，美國大選存在選舉欺詐的情況。

路透社報道，特朗普的競選團隊於11月3日的選舉日過後，經電郵及短信促請支持者向其官方選舉防禦基金（Official Election Defense Fund）捐款，聲稱要於選舉日後繼續戰鬥，以保護美國大選結果。

特朗普的競選經理斯蒂平（Bill Stepien）於聲明中表示，籌款活動可使特朗普繼續領導團隊，於全國多個地區清理腐敗選舉程序作鬥爭。

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據悉，特朗普競選團隊及共和黨全國委員會於10月15日至11月23日期間，共籌得4.95億美元（約38.6億港元），大部分資金將用於處理其他事項，包括償還特朗普競選團隊的債務。至於拜登的競選團隊則於同期籌得1.12億美元（約8.7億港元）。

特朗普的法律團隊於多州挑戰美國大選結果，但美國司法部長巴爾（William Barr）表示，司法部並未發現美國大選中有足以推翻選舉結果的舞弊證據。

責任編輯：鄭錦玲