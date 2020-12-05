【劉‧住保鮮期@iM網欄】國際旅遊網站 客服是是但但

早前在新冠肺炎疫情舒緩期間，很多朋友都會到各大酒店享受「宅度假」或參加各類型的飲食消閑活動，以紓解身心。如果你網購這類服務時，能找到真心好服務的旅遊網站，那真是你的福氣！早前得悉朋友的一次詭異網購經驗，不用中招新冠肺炎，個肺竟然被激到「花晒」。原本花費幫經濟，變了「花肺」心都翳，真是慘慘豬！究竟發生什麼事呢？

話說上月初她和老公一心想帶老爺奶奶出遊，以舒緩長者長期留守家中的心情。於是在那「阿膏搭」國際旅遊網站購買了離島某酒店兩個房間的Staycation 假期，並分別用先生和老爺的名字訂購。 怎料在出發前一天，老爺在外出時跌倒，膝蓋浮腫至行動不便，經醫生診斷後必須留家休息。幸好，老人家有專人照顧，且希望家人可繼續行程，無謂掃興。於是，朋友便馬上致電該旅遊網站的客服，告知突發情況，請他們幫忙將以老爺名字訂的酒店房間轉名。客服回覆說網站提供的房間是經中介商向酒店訂購，該中介要求提供醫生紙作證明。但當時已是晚上八時，醫生已下班而且老人家行動不便，怎去索取醫生紙？由於事出突然，朋友請他們酌情處理，並呈上老人家膝蓋受傷的照片和去信解釋因由以作證明，但她祇得到客服姐姐們的回覆：「等等、等等，幫緊你幫緊你！現正等待負責處理的部門回覆，請你繼續耐心等候。」什麼，明天12時便要入住酒店，究竟客服姐姐知否知否，客人已經由肥等到變瘦，是否還要等到天長地久?

客服熱線雖然是二十四小時開放，但提供什麼質素的服務呢？你懂的! 顧客眼中轉名這等普通事宜，他們都要擾攘了整整一日一夜，還未能跟中介商妥善協調好去解決問題。最詭異的地方就是在雙方交易當中，原來還有隱形中介商，而且還擁有可以左右大局的能力，勁！消費者的地位原來是可以如此卑微，有事發生才知在消費過程中自己被賣豬仔，求助無門，只得到「幫緊你幫緊你」此等真摯的回覆。我跟朋友笑說：「哈哈，這份至死不渝的客服以及永無止盡的等待，真是像極了愛情！」其實網站和中介商已全數收取房間費用，袋袋平安，那有閑情逸致去急客人所急？幸好，我這位精明的朋友亦不是省油的燈，結果，在出發前1小時，打出人情牌找到高人出手向酒店解釋情況，並由酒店出面和中介商調停，結果才轉名成功。整個故事聽起來都已覺得疲憊，可想而知朋友在事件中被網站、中介商和客服折騰的感受。最後，她終於明白了一件事，就是這網店的客服提供者原來是客人自己！

生活中如發生類似突發事件，你和我身邊都未必即時有高人幫忙，分分鐘要自求多福。為免影響身心靈健康，精明的你要學懂如何選擇。

後記：為什麼高人會這麼快出手呢？友情之外，還有同病相憐。皆因高人早前都是經此網站訂購樂園住宿優惠，結果也是換來一肚子氣。

作者劉泳錡_簡介： 曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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