【新股IPO】雲想科技2131即日起招股 入場費約7151元 引小米1810等6名基投

雲想科技（新上市編號：02131）由周一（7日）起至周四（10日）招股，該股計劃發行2億股，招股價介乎每股5.56至7.08元，集資最多約14.16億元，每手1,000股，入場費約7,151.34元；12月17日掛牌，獨家保薦人為海通國際。

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是次招股引入6名基石投資者，合共認購3,900萬美元等值股份。其中，小米（01810）全資附屬Green Better認購300萬美元，Affin Hwang Asset Management認購2,000萬美元，滙豐環球投資管理香港及太平洋資產管理（PAMC）各自投資500萬美元，上海紫竹小苗股權投資基金認購400萬美元，以及SensePower Management投資200萬美元。

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是次集資所得，其中約57.6%用作擴展本地及國際業務；約18.8%用於策略投資與收購；約13.6%將用於加強研發能力及信息技術基建；餘下約10%為一般營運資金。

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記者：張以正