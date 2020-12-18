【法律迷思】 用信託管理家族財富

近年來隨着富裕家族及高淨值人數急速增加，市場上對家族財富傳承的需求亦越大，當中不少家族會選擇成立家族辦公室 (Family office) 以處理財務的需求。根據專業團體「財富承傳策劃協會」 (Wealth Succession Planning Association) 定義，家族辦公室是指「專為家族提供財富管理和家族服務，使其資產長期發展，並使其資產能夠順利跨代傳承的專業機構」。

聯合家族辦公室模式愈受歡迎

筆者作為信託律師及美國納斯達克上市公司信託部主管，認識到香港的家族辦公室大致分為兩類：單一家族辦公室 (single family office) 及聯合家族辦公室 (multi-family office)。前者是指僅為一個家族管理財富的專業機構；後者則會負責管理多個家族的財富，而家族之間可能並無關聯。聯合家族辦公室的資產門檻相對單一家族辦公室較低，但兩者的功能相近。大部分多家族辦公室均是商業性質，向其他家族提供服務，只有小部分為私人性質。

家族辦公室的功能

家族辦公室的核心業務是財務規劃，但同時亦須協助傳承家族的價值和精神，維持家族成員和諧，因此它也會提供其他服務，包括策略、家族管治及諮詢。

財務規劃方面，家族辦公室主要負責投資管理，例如評估整體財務狀況、決定家族投資目標和經營理念、投資組合分配等。如有需要，它亦會負責家族的慈善事業，以至家族成員之私人生活預算和管理。

家族辦公室在策略方面的責任主要涉及傳承，例如對下一代的財務知識教育和培訓、協助舉行家族會議等。它亦會參與家族企業的繼承及遺產規劃事宜，針對遺產分配和管理提供個性化之服務。

在管治方面，家族辦公室會提供行政服務、報告和保存記錄等工作，包括負責審核和支付授權帳單、轉介法律和公關服務、整合和匯報所有家族資產、撰寫年度業績報告，以及處理稅務申報和繳交稅款等。

至於諮詢工作方面，家族辦公室會主要分析和管理投資風險、評估及監測保險條款；同時它會確保家族企業遵守與投資、資產和企業營運相關的法規。由於家族辦公室的工作涉及專業知識，因此它普遍會聘請法律顧問、信託策劃師、會計師，或熟悉稅務等專業人士提供法律和稅務意見。

如讀者有更多有關財富傳承的問題，或有意成為「認可信託策劃師」(Certified Trust Planner)及從事有關家族信託工作，可聯絡「財富承傳策劃協會」(http://www.trust-wealth.org)。

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