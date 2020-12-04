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【每日焦點】黑客企圖盜取疫苗供應鏈資料　Facebook刪除疫苗不實訊息

科技 20:00 2020/12/04

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近日有網絡安全研究團隊發現，有黑客透過網絡攻擊，試圖盜取疫苗供應鏈資料。另外，社交媒體亦湧現大量關於疫苗的陰謀論。

全球關注的新冠肺炎疫苗，即將於下週在英國率先開始接種。不過，近日有網絡安全研究團隊發現，有黑客透過網絡攻擊，試圖盜取疫苗供應鏈資料。另外，社交媒體亦湧現大量關於疫苗的陰謀論。

據 IBM X-Force 的安全研究人員表示，從本年9月份開始，已發現有黑客團隊進行全球性網絡釣魚攻擊，並以疫苗供應鏈相關的企業作為目標，當中包括德國、意大利、韓國、捷克以及台灣等科技公司。據悉，黑客企圖冒充中國冷凍鏈供應公司的高層，向負責運送疫苗的公司發出釣魚電郵，藉此盜竊員工登入資料，以便偷取有關疫苗分發等機密資料。

＜＜【新冠疫苗】IBM揭發黑客團體攻擊行為　企圖盜取疫苗供應鏈資訊

近月以來，各大社交媒體平台充斥大量疫苗假資訊，最近Facebook就承諾，將刪除有關肺炎疫苗的不實資訊。網上曾出現一些「疫苗中含有追蹤晶片」、「疫苗會剝奪人類自由，使接種者變成機械人」等錯誤言論，此類錯誤消息更獲得不少用戶分享。對此，Facebook表示，在疫情期間，平台一直積極處理錯誤信息，並會在未來加強審查力度，擴大刪除虛假訊息的範圍。

＜＜打擊錯誤訊息　Facebook將大量刪除肺炎疫苗不實資訊

【更多科技新聞】

＜＜【聖誕驚喜】Apple內部文件意外流出　揭示下周二將有新品推出

＜＜Google揭發iPhone存在重大漏洞　黑客可利用AirDrop遙距控制手機

責任編輯：李寶如

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