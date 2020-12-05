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【疫境自強】Plastic Thing X Din-Dong聯乘新貼圖　為抗疫港人發放正能量

科技 14:00 2020/12/05

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LINE香港內容業務總監劉志偉（中）邀請「Plastic Thing」葉欣（左）與「癲噹@貓室」陳宇峰，合作推出一系列搞笑貼圖，為疫下港人發放正能量。（施雯雯攝）

貼圖在社交平台上，一直深受用家歡迎，讓聊天過程變得生動有趣。為支持本地創作，LINE香港貼圖小舖最近邀請兩位本地插畫家Plastic Thing及Din-Dong聯乘合作，以癲噹與為食妹化身成閨蜜角色，在LINE社交平台上推出一套合共24款的鬼馬搞笑貼圖，為疫境下的港人發放正能量。

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癲噹與為食妹化身成閨蜜角色，推出一套合共24款的貼圖，現已於LINE平台上架，反應相當理想。（受訪者提供圖片）

Plastic Thing：題材生活化

90後本地插畫家葉欣（Yan），7年前在社交平台開設專頁，憑着浮誇地畫出時下港女形象，包括長髮、大眼、尖下巴、一字眉，而為人熟悉。其作品綫條簡單，題材輕鬆貼地而且生活化，透過觀察時下香港的社會百態，成功在網上吸引不少支持者。

Yan笑言，她起初純粹只想開設專頁畫自己喜歡的事物，沒有對或錯，亦不存在任何嘲笑成分，只是單純想畫搞笑的「膠嘢」，因而得此命名。對於從小就喜歡繪畫的她而言，現在的生活正是她所希望擁有的理想人生——可以畫自己想畫的畫、說自己的想法，又有人喜歡自己的作品。其作品靈感來源自日常生活瑣碎事，簡單直接，容易令港人產生共鳴。

「Plastic Thing」葉欣主力勾畫情景構圖，「癲噹@貓室」陳宇峰則負責加工修飾設計。（施雯雯攝）

「癲噹」性格可愛　療癒心靈

至於「癲噹」漫畫家陳宇峰（John），不經不覺已經伴隨着港人逾10年。John憶述自己在10年前救了一隻流浪貓帶回家飼養，於是將其擬人化，創造出癲噹，並畫成漫畫故事於雜誌連載，其後大受歡迎，更集結成書於書展出售。

由最初的印刷漫畫、動漫創作，逐漸轉移到網上插畫，癲噹的本質都未有改變，繼續引起大眾共鳴，多年來保持一貫可愛又盞鬼的性格，他不會一味為大家帶來正能量，又不會一味吐槽。例如近日社會氛圍不好，很多讀者感到不開心，癲噹就會鼓勵大家，跟讀者互動，就如家中的小貓一樣，主動安慰療癒着大家的心靈。

新冠肺炎疫情下，在香港當全職插畫家的路並不容易走。隨着本港面臨第四波疫情，香港書展亦需押後舉行，令出版商遇上前所未有的難關。Yan和John異口同聲表示，由於不少展覽都未能如期進行，其收入大受影響，惟有將部分工作移師網上，同時透過繪畫網上貼圖、授權商品等不同渠道賺取收入。

Yan和John表示，由於不少展覽都未能如期進行，其收入大受影響，惟有將部分工作移師網上，同時透過繪畫網上貼圖、授權商品等不同渠道賺取收入。（施雯雯攝）

社交平台使用增　LINE貼圖首3季收益升

LINE香港內容業務總監劉志偉表示，2020年首三季貼圖收益比去年同期升17%；自兩年前推出整合遊戲與社交新聞資訊的LINE Today平台，目前香港每月活躍用戶已超過200萬。他又指平台多項業務的營收顯著增加，相信與愈來愈多港人在疫情期間使用平台，進行互動、利用貼圖交流、內容閱覽與玩手機遊戲有關。

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劉強調，LINE十分支持原創文化，並注重知識產權，其貼圖全部設有審批機制，需要經過專門團隊審批確認是原創方可上架。為支持本地創作，LINE香港將從推動是次計劃汲取經驗，計劃明年舉辦分享會等活動，雲集所有本地創作者，共同交流其他人的成功經驗，並增加貼圖的曝光率。

記者：施雯雯

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