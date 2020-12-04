【有線新服務】有線寬頻推新服務iMobile　流動通訊服務最低月費88元

▲ 新推流動通訊服務，除了有本地的月費計劃，還有涵蓋至大灣區的月費計劃。

有線寬頻通訊（又稱有線寬頻，01097）近來有「新搞作」，並在今日宣布推出全新流動通訊服務品牌iMobile，以配合集團現有的核心業務，包括收費電視、光纖寬頻及家居電話服務。首1,500名登記客戶，可額外獲贈時尚數碼迎新禮品。

至於新推流動通訊服務，除了有本地的月費計劃，還有涵蓋至大灣區的月費計劃，而首批上台客戶，可享期間限定優惠，月費低至88元的同時，可使用流動通訊及有線寬頻三大皇牌收費OTT服務，包括《有線新聞OTT App》、《i-CABLE流動版》及《賽馬GPS》。

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皇牌服務 現大規模人士變動

不過，有線寬頻聲稱的「皇牌收費OTT服務」中，有線新聞部最近出現較大規模的人士變動，皆因有線寬頻早前以重組架構和削減成本為由，裁員約100人，當中包括40名新聞部員工。

當時其管理層不願交代裁員準則，質疑員工為「爛仔講數」，讓員工不滿並引發另外的新聞部員工，包括中國組全組，以及多名採訪主任級人員和記者請辭。而該些相關管理層在昨日發聲明，對於處理手法和令人覺得冒犯的言論致歉，並且向員工作出3項承諾，包括承諾未來兩年不裁員和減薪。

▲ 新服務設有期間限定優惠，大灣區月費低至148元。（有線寬頻通訊提供）

責任編輯：馬意文